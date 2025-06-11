Фестиваль MURAL возвращается на бульвар Сен-Лоран: 13-й сезон уличного искусства и праздника

Любители уличного искусства, готовьтесь: с 8 по 15 июня на бульваре Сен-Лоран в Монреале проходит 13-й по счёту фестиваль MURAL. Вход на все мероприятия бесплатный — город ждёт жителей и гостей на дни, наполненные масштабными муралами, концертами, арт-инсталляциями и выставками.

«Это улица, которая никогда не спит, и для нас нет лучшего холста для фестиваля уличного искусства, чем Сен-Лоран», — говорит Николя Манн Рико, председатель фестиваля MURAL. Художник Тéo Ле Ру добавляет: «Это душа Монреаля. Когда я впервые приехал сюда, именно это покорило меня в городе — энергия, которая живёт не в квартирах, а прямо на улицах».

В этом году фестиваль возвращается на свою историческую площадку — бульвар Сен-Лоран — после нескольких лет экспериментов с другими районами. «Люди действительно ждали, чтобы мы снова вложили энергию в этот район», — объясняет Манн Рико. Фестиваль захватывает большую часть Плато, где можно найти 20 муралов, созданных художниками из разных стран.

Тéo Ле Ру, работающий между Парижем и Монреалем, представил новую работу, вдохновлённую ярким фестивалем Les Tam-Tams du Mont-Royal. «Это также отсылка к воротам Мадрида, ведь город окружён ими, — поясняет художник. — Здесь вы видите огромные ворота с двумя персонажами. Это символический портал от Place des Arts к горе и к Tam-Tams. Этот мурал — врата в мир уличного искусства».

Организаторы подчёркивают уникальность события, которое объединяет голоса художников разных поколений, культур и сообществ. «У нас очень богатая сцена, и мы не должны стесняться этого, — говорит Бенуа, один из участников. — Здесь собраны лучшие таланты, и они уже начинают покорять мир».

В этом году фестиваль отмечает 50-летие бобра как официального символа Канады: серия гигантских надувных бобров, созданных художниками из пяти провинций, украшает улицы города. Организаторы и художники отмечают, что особенно важно вдохновлять молодёжь и развивать творчество. «Я думаю, дети получают самое большое вдохновение, — говорит Ле Ру. — Взрослые смотрят на всё глазами взрослых, а для детей это чистая магия».

«В детстве мне повезло: родители водили меня в музеи по всему миру, — делится Манн Рико. — Искусство, увиденное в юном возрасте, действительно может изменить жизнь. Я не художник, но стал предпринимателем в сфере искусства — и это перевернуло мою жизнь».

В программе — мощные арт-объекты, иммерсивные инсталляции и музыкальные блок-пати, посвящённые культурам со всего мира. «Просто приходите на Сен-Лоран, веселитесь, ищите муралы и надувных бобров, — призывает Манн Рико. — Откройте Монреаль заново — будьте туристом в своём городе!»

Фестиваль MURAL — это не только праздник искусства, но и важное событие для городского сообщества, объединяющее жителей и гостей Монреаля вокруг творчества и общей радости.

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