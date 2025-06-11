Монреаль: забастовка работников общественного транспорта — пассажиры оказались между двух огней

Жители Монреаля столкнулись с серьёзными трудностями в начале недели: забастовка работников технического обслуживания STM (Société de transport de Montréal) привела к значительному сокращению маршрутов метро и автобусов, поставив пассажиров в сложное положение .

Многие монреальцы, такие как Карен Чепмен, работающая на складе текстиля, оказались в центре этого конфликта. Чепмен начинает смену в 7 утра — всего через 30 минут после возобновления движения транспорта во время забастовки. Она задаётся вопросом, почему именно пассажиры должны расплачиваться за спор между работодателем и сотрудниками. «Это не наша вина», — говорит Чепмен, отмечая, что пользователи автобусов и метро не получат компенсации за свои проездные билеты. «Они должны договориться и найти решение, которое не вредит обществу. Многие работают почасово и потеряют часть заработка».

Жаклин Диксон, санитарка в доме престарелых, работает с 23:00 до 7:00 и считает ситуацию «несправедливой для всех». «Не у всех есть деньги на такси, Uber или аренду велосипеда», — говорит она. Теперь вместо того, чтобы выходить из дома за час до начала смены, Диксон вынуждена отправляться в путь за два часа. «Мы недовольны. Мы не можем взять больничный — должно быть лучшее решение».

Забастовка, начавшаяся в понедельник, продлится неделю. Работники технического обслуживания STM протестуют против ряда требований работодателя, включая отмену 12-часовых смен, которые негативно сказываются на балансе между работой и личной жизнью.

Метро и автобусы начали работать с 6:30 утра — примерно на час позже обычного. Многие сотрудники ночных и ранних смен оказались в затруднительном положении, вынужденные ждать первого транспорта. «Когда пришёл первый поезд, он был настолько переполнен, что я не смог войти. Пришлось ждать следующего», — делится студент и техник по логистике Жувенсон Латус. «Все страдают, это действительно сложно».

Охранник Угокс Сен, работающий по сменному графику, закончил смену около 3 утра и ждал открытия станции метро Lionel-Groulx до 6 утра. «Мы просим помощи у правительства, потому что без их поддержки нам не справиться», — говорит он.

Влияние забастовки на город

Сокращённое расписание и перерывы в работе транспорта создают серьёзные сложности для всех категорий пассажиров, особенно для тех, кто работает в ночные и ранние утренние часы. Многие жители вынуждены искать альтернативные способы передвижения или тратить больше времени на дорогу, что сказывается на качестве жизни и уровне стресса.

STM рекомендует пассажирам заранее планировать поездки и проверять расписание на официальном сайте. Власти призывают стороны конфликта к скорейшему разрешению ситуации, чтобы минимизировать последствия для жителей города.

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