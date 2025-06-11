Почти половина собственников ожидает роста выплат по ипотеке и готовится к изменениям в бюджете

Согласно недавнему опросу, проведённому банком TD, почти половина владельцев недвижимости, которым предстоит продлить ипотечный кредит в течение года, ожидают увеличения ежемесячных платежей. Большинство из них планируют скорректировать свой бюджет, чтобы справиться с этой нагрузкой. Опрос проводился с 10 по 18 апреля среди канадских собственников.

Результаты показали, что 57% опрошенных считают, что продление ипотеки окажет влияние на их повседневную жизнь. При этом 73% респондентов заявили, что им придётся сократить расходы, чтобы покрыть новые платежи. Несмотря на то, что Банк Канады снижал ключевую ставку в течение последнего года, стоимость заёмных средств остаётся высокой по сравнению с уровнем до 2022 года.

Почти четверть из 890 собственников, которым предстоит продлить ипотеку в следующем году, заявили, что скорректируют свою финансовую стратегию. Согласно опросу, 43% из них отложат запланированные ремонты, а 29% рассматривают возможность переезда в жильё меньшего размера. Также среди вариантов адаптации — совместное проживание (колокация) или переезд в другой район.

Патрик Смит, вице-президент по управлению продуктами, обеспеченными недвижимостью, в TD, отметил, что 75% собственников при продлении ипотеки предпочитают фиксированную процентную ставку вместо переменной.

Эксперты подчёркивают, что высокая стоимость кредитов и рост платежей по ипотеке — серьёзный вызов для многих канадских семей, особенно в условиях роста цен на жильё и дефицита доступных объектов на рынке недвижимости12. Владельцам рекомендуется заранее планировать свои расходы, консультироваться с финансовыми специалистами и рассматривать все возможные варианты оптимизации бюджета при продлении ипотеки.

Канадский рынок недвижимости остаётся напряжённым, а рост стоимости обслуживания кредитов вынуждает собственников искать новые способы адаптации, включая сокращение расходов, отказ от ремонта или даже переезд. Важность консультаций с экспертами и тщательного планирования бюджета становится как никогда очевидной для всех, кто сталкивается с продлением ипотеки.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость?

Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.