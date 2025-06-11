Проблемы в больнице Maisonneuve-Rosemont: отключение электричества и протечки воды

В понедельник в центральном корпусе больницы Maisonneuve-Rosemont в Монреале произошло отключение электричества, в результате чего несколько лифтов перестали работать. Это стало причиной серьёзных задержек при транспортировке пациентов и затруднило посещения родственников в 10-этажном здании. По словам пульмонолога доктора Марка Бросо, подобные проблемы с лифтами повторяются с весны и напрямую связаны с нестабильностью электроснабжения.

«Когда значительное число лифтов выходит из строя, это всегда сказывается на работе больницы. Транспортировка пациентов и визиты семей становятся настоящим испытанием», — отметил Бросо. Он подчеркнул, что подобные инциденты подрывают моральный дух персонала и усугубляют нехватку медсестёр, особенно в ночные смены.

Отключение электроэнергии, по информации CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, не было связано с состоянием здания или строительными работами. Власти сообщили, что аварийное отключение было произведено по запросу городской пожарной службы. Во время отключения генераторы обеспечили электроэнергией критически важные зоны больницы.

«В таких ситуациях мы вынуждены сокращать некоторые виды деятельности, особенно в области визуализации, — пояснила Клара Мигер из CIUSSS. — То же самое касается лифтов: мы оставляем только минимально необходимое количество для экстренной транспортировки пациентов».

Протечки воды и перемещение пациентов

Всего за сутки до отключения электричества в больнице произошла протечка воды, которая затронула отделение интенсивной терапии для пациентов с серьёзными заболеваниями сердца. Вода просочилась через потолок, затопив часть отделения. В результате как минимум шесть пациентов были временно перемещены в другое помещение для проведения срочного ремонта.

«Такие повторяющиеся инциденты не должны происходить в современной больнице, — отметил доктор Бросо. — Реконструкция должна начаться как можно скорее, и пока необходимо срочно провести временные работы».

Необходимость ремонта и будущее больницы

Maisonneuve-Rosemont — одна из крупнейших больниц Квебека, обслуживающая около 550 000 жителей. Однако здание давно нуждается в капитальном ремонте. В апреле этого года сильный шторм также привёл к отключению электричества и повреждению окон, что вынудило власти выделить средства на начало реконструкции.

Правительство Квебека пообещало начать работы в этом году, однако пока речь идёт только о подготовительных этапах, таких как строительство многоуровневой парковки. Проблемы с электроснабжением, лифтами и протечками продолжают создавать сложности для пациентов и персонала, подчёркивая необходимость скорейшего ремонта и модернизации больницы.

Повторяющиеся инциденты в больнице Maisonneuve-Rosemont — очередной сигнал о необходимости срочной реконструкции. Пациенты и персонал продолжают сталкиваться с трудностями, а власти обещают ускорить начало работ по обновлению здания.

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