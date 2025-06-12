Канадская детская выплата: как получить до $648 в июне 2025 года

Что такое Canada Child Benefit?
CCB — это ежемесячная, не облагаемая налогом выплата от федерального правительства, предназначенная для поддержки семей с детьми до 18 лет. Цель — облегчить финансовую нагрузку на родителей, которые оплачивают питание, одежду, школьные расходы и другие базовые нужды.
Кто имеет право на выплату?
- Вы должны быть налоговым резидентом Канады
- Вы должны быть основным опекуном ребёнка
- Вы должны проживать с ребёнком постоянно
- Вы должны подать налоговую декларацию (и вашего супруга/партнёра, если есть)
В случае совместной опеки выплата обычно делится между родителями поровну.
Сколько можно получить в июне 2025 года?
Размер выплаты зависит от скорректированного дохода семьи. Для семей с доходом ниже $36,502 максимальная ежемесячная выплата составит:
- $648,91 на ребёнка до 6 лет
- $547,50 на ребёнка от 6 до 17 лет
Семьи с более высоким доходом также могут получать выплаты, но в меньшем размере. Чтобы узнать точную сумму для вашей семьи, воспользуйтесь калькулятором детских и семейных пособий на сайте CRA.
Важно: с июля 2025 года вступят в силу новые ставки выплат, основанные на декларации за 2024 год. Размер пособия индексируется с учётом инфляции.
Когда поступит следующая выплата?
Выплата за июнь будет произведена в четверг, 20 июня 2025 года. Если вы подключили прямой депозит, деньги поступят на ваш счёт в этот же день. Чековые выплаты могут задержаться на несколько рабочих дней.
Даты следующих выплат:
- 20 июня 2025 года
- 19 июля 2025 года
Как подать заявку?
Если вы ещё не получаете CCB, подать заявку можно несколькими способами:
- Онлайн через личный кабинет CRA My Account
- При регистрации рождения ребёнка
- Отправив форму RC66 по почте в CRA
После регистрации ежегодно подавать заявку не требуется — достаточно ежегодно подавать налоговую декларацию, чтобы продолжать получать выплаты.
Важно: CCB полностью не облагается налогом, поэтому вся сумма поступает напрямую в ваш карман.
Вывод:
Canada Child Benefit — важная поддержка для семей в Квебеке, которая помогает справляться с растущими расходами на детей. Не забудьте подать налоговую декларацию и убедиться, что ваша семья получает все положенные выплаты.
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