Канадская детская выплата: как получить до $648 в июне 2025 года

Если вы воспитываете детей в Квебеке, вы наверняка ощущаете рост расходов на детский сад, продукты, летний лагерь и другие нужды. К счастью, в этом месяце государство поможет: очередная выплата Canada Child Benefit (CCB, на французском — Allocation canadienne pour enfants, ACE) поступит на счета семей в ближайшие недели.

Что такое Canada Child Benefit?

CCB — это ежемесячная, не облагаемая налогом выплата от федерального правительства, предназначенная для поддержки семей с детьми до 18 лет. Цель — облегчить финансовую нагрузку на родителей, которые оплачивают питание, одежду, школьные расходы и другие базовые нужды.

Кто имеет право на выплату?

Вы должны быть налоговым резидентом Канады

Вы должны быть основным опекуном ребёнка

Вы должны проживать с ребёнком постоянно

Вы должны подать налоговую декларацию (и вашего супруга/партнёра, если есть)

В случае совместной опеки выплата обычно делится между родителями поровну.

Сколько можно получить в июне 2025 года?

Размер выплаты зависит от скорректированного дохода семьи. Для семей с доходом ниже $36,502 максимальная ежемесячная выплата составит:

$648,91 на ребёнка до 6 лет

$547,50 на ребёнка от 6 до 17 лет

Семьи с более высоким доходом также могут получать выплаты, но в меньшем размере. Чтобы узнать точную сумму для вашей семьи, воспользуйтесь калькулятором детских и семейных пособий на сайте CRA.

Важно: с июля 2025 года вступят в силу новые ставки выплат, основанные на декларации за 2024 год. Размер пособия индексируется с учётом инфляции.

Когда поступит следующая выплата?

Выплата за июнь будет произведена в четверг, 20 июня 2025 года. Если вы подключили прямой депозит, деньги поступят на ваш счёт в этот же день. Чековые выплаты могут задержаться на несколько рабочих дней.

Даты следующих выплат:

20 июня 2025 года

19 июля 2025 года

Как подать заявку?

Если вы ещё не получаете CCB, подать заявку можно несколькими способами:

Онлайн через личный кабинет CRA My Account

При регистрации рождения ребёнка

Отправив форму RC66 по почте в CRA

После регистрации ежегодно подавать заявку не требуется — достаточно ежегодно подавать налоговую декларацию, чтобы продолжать получать выплаты.

Важно: CCB полностью не облагается налогом, поэтому вся сумма поступает напрямую в ваш карман.

Вывод:

Canada Child Benefit — важная поддержка для семей в Квебеке, которая помогает справляться с растущими расходами на детей. Не забудьте подать налоговую декларацию и убедиться, что ваша семья получает все положенные выплаты.

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