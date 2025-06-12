Рынок недвижимости в большом Квебеке переживает сильный рост

В мае 2025 года количество сделок достигло рекорда для этого периода — рост на 6% по сравнению с прошлым годом, всего 926 сделок в столичном регионе Квебека (RMR). На южном берегу, особенно в районе Леви, рост продаж составил даже 17% по сравнению с маем 2024 года. Это уже 18-й месяц подряд роста, что подтверждает силу рынка несмотря на неопределённую экономическую ситуацию.

Цены также значительно выросли за год:

Одноквартирный дом : средняя цена поднялась с 376 910 $ до 453 379 $, рост на 20% (76 469 $).

Квартира (кондоминиум): средняя цена выросла на 18%, достигнув 311 500 $.

Какой доход нужен для покупки в Квебеке в 2025 году?

Чтобы стать собственником в регионе Квебека, нужно учитывать минимальный первоначальный взнос и требуемый валовой доход по канадским стандартам ипотеки, которые рекомендуют не тратить более 35% валового дохода на жильё.

Одноквартирный дом (453 379 $)

Первоначальный взнос : 5% от цены покупки, то есть 22 668,95 $

Сумма ипотеки : 430 710,05 $

Ежемесячный платеж по ипотеке (ставка 5%, срок 25 лет): около 2 519 $

Требуемый годовой валовой доход: около 86 251 $ в год

Квартира (кондоминиум) (311 500 $)

Первоначальный взнос : 5% от цены покупки, то есть 15 575 $

Сумма ипотеки : 295 925 $

Ежемесячный платеж по ипотеке : около 1 730 $

Требуемый годовой валовой доход: около 59 314 $ в год

Важно: эти расчёты не учитывают налоги, сборы за кондоминиум и расходы на отопление, которые могут увеличить ежемесячные расходы.

Доступность жилья: реальный вызов

Несмотря на широкий выбор в популярных районах, доступ к собственному жилью остаётся проблемой для многих семей, особенно из-за быстрого роста цен. Спрос остаётся высоким, и давление на рынок сохраняется, что подчёркивает важность поиска решений для улучшения доступности жилья в регионе Квебека.

Итого: чтобы купить одноквартирный дом в большом Квебеке, нужен годовой валовой доход примерно 86 000 $, а для квартиры — около 59 000 $ в год. Эти суммы отражают реальность сегодняшнего рынка и важность тщательного планирования покупки.

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