Рынок недвижимости в большом Квебеке переживает сильный рост

Цены также значительно выросли за год:
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Одноквартирный дом: средняя цена поднялась с 376 910 $ до 453 379 $, рост на 20% (76 469 $).
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Квартира (кондоминиум): средняя цена выросла на 18%, достигнув 311 500 $.
Какой доход нужен для покупки в Квебеке в 2025 году?
Чтобы стать собственником в регионе Квебека, нужно учитывать минимальный первоначальный взнос и требуемый валовой доход по канадским стандартам ипотеки, которые рекомендуют не тратить более 35% валового дохода на жильё.
Одноквартирный дом (453 379 $)
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Первоначальный взнос: 5% от цены покупки, то есть 22 668,95 $
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Сумма ипотеки: 430 710,05 $
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Ежемесячный платеж по ипотеке (ставка 5%, срок 25 лет): около 2 519 $
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Требуемый годовой валовой доход: около 86 251 $ в год
Квартира (кондоминиум) (311 500 $)
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Первоначальный взнос: 5% от цены покупки, то есть 15 575 $
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Сумма ипотеки: 295 925 $
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Ежемесячный платеж по ипотеке: около 1 730 $
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Требуемый годовой валовой доход: около 59 314 $ в год
Важно: эти расчёты не учитывают налоги, сборы за кондоминиум и расходы на отопление, которые могут увеличить ежемесячные расходы.
Доступность жилья: реальный вызов
Несмотря на широкий выбор в популярных районах, доступ к собственному жилью остаётся проблемой для многих семей, особенно из-за быстрого роста цен. Спрос остаётся высоким, и давление на рынок сохраняется, что подчёркивает важность поиска решений для улучшения доступности жилья в регионе Квебека.
Итого: чтобы купить одноквартирный дом в большом Квебеке, нужен годовой валовой доход примерно 86 000 $, а для квартиры — около 59 000 $ в год. Эти суммы отражают реальность сегодняшнего рынка и важность тщательного планирования покупки.
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