Вырастут ли цены на дома в 2025 году?

Для 2025 года Профессиональная ассоциация риелторов Квебека (APCIQ) прогнозирует незначительный рост продаж, увеличение количества активных объявлений и рост цен на 7-9%. Однако экономический кризис может скорректировать эти прогнозы.

Статистика показывает недавний всплеск продаж и новых объявлений, хотя их уровень по-прежнему недостаточен. В 2024 году было продано 90 369 объектов недвижимости, что на 19% больше по сравнению с 2023 годом. Этот уровень транзакционной активности значительно превышает исторический средний показатель и сопоставим с уровнями, достигнутыми в 2018 и 2019 годах. «2024 год был отмечен оживлением рынка перепродажи недвижимости. В основном это были опытные покупатели, ожидавшие первого сигнала о снижении процентных ставок, которые активно вступили в игру. Эти покупатели, включая инвесторов, особенно активно действовали в первые месяцы года», отметил Шарль Бран, директор службы анализа рынка APCIQ.

Два снижения процентной ставки на 0,5% подстегнули продажи, подпитываемые возвращением первичных покупателей. «Четвертый квартал 2024 года свидетельствует о растущем ажиотаже на рынке, с резким всплеском продаж в конце квартала. Этот всплеск произошел на фоне ускоренного снижения ключевой ставки с октября и вступления в силу в декабре меры, позволяющей, среди прочего, продлить амортизацию по страхованным ипотечным кредитам до 30 лет», подчеркнул Шарль Бран.

Односемейные дома продолжают пользоваться большим спросом, в то время как кондоминиумы не привлекают столько интереса. Многоквартирные дома и объекты с несколькими единицами снова становятся популярными, особенно в пригородах Монреаля и в регионах.

На 2025 год APCIQ прогнозирует увеличение продаж на 1%. Январь 2025 года в Монреальской метрополии начался с роста на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года!

Наблюдаются аукционы, но это не означает возвращение к очень высоким уровням борьбы за объекты недвижимости, как это было во время пандемии.

В 2025 году будет продлено 1,2 миллиона ипотечных кредитов с фиксированной ставкой. Новые ставки, конечно, будут выше. Небольшая доля этих заемщиков решит продать свои дома. Так что ждем лучший выбор домов на продажу в этом году.

Для многих снижение ставок недостаточно для того, чтобы позволить себе первую недвижимость. Многие первичные покупатели не имеют достаточного дохода или нужной суммы для первоначального взноса. Цены на жилье росли быстрее, чем средние доходы. Так что цены на недвижимость не должны сильно вырасти в 2025 году.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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