Уровень инфляции в Канаде вырос до 1,9% в январе

Налоговые каникулы смягчают давление на цены

Рост цен на энергоносители частично компенсировался введением “налоговых каникул”, инициированных федеральным правительством. Эта мера снизила цены на товары, которые обычно облагаются GST (налогом на товары и услуги), включая еду в ресторанах и алкогольные напитки, купленные в магазинах. Январь стал первым полным месяцем действия этих налоговых льгот.

Цены на бензин и продукты питания

Цены на бензин выросли на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако без учета цен на бензин уровень инфляции составил 1,7%. Инфляция цен на продукты питания также показала интересные результаты: она снизилась на 0,6% по сравнению с прошлым годом, что стало первым годовым снижением с мая 2017 года. Это снижение было вызвано рекордным падением цен на еду в ресторанах.

Ожидания от Банка Канады

Банк Канады, вероятно, сосредоточится на базовых показателях индекса потребительских цен, которые исключают влияние косвенных налогов, для оценки основных инфляционных тенденций. Ожидается, что эти базовые показатели вырастут до 2,6% с 2,5% в декабре.

Экономисты будут внимательно следить за дальнейшими изменениями в инфляции и реакцией Банка Канады на эти данные.