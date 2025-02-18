Культурная афиша Монреаля: Неделя разнообразия и истории

Путешествие в мир регги
18 февраля, 14:00 и 20:00
Grande Bibliothèque de Montréal приглашает на иммерсивное мероприятие “Rythmes et résistance: le voyage du reggae au Canada”. Посетители смогут узнать об истории регги в Канаде, его влиянии на культуру страны и социальные движения.
“Это уникальная возможность познакомиться с богатым наследием регги-музыки в Канаде”, – отмечает организатор мероприятия Жан-Пьер Дюбуа.
Энергия африканских ритмов
23 февраля, 16:00
Театр Maisonneuve в Place des Arts станет площадкой для выступления всемирно известной труппы Step Afrika!. Зрителей ждет захватывающее шоу, сочетающее перкуссионные танцевальные стили, традиционные африканские танцы и современные формы искусства.
“Step Afrika! – это не просто представление, это настоящее путешествие в мир африканской культуры”, – говорит директор театра Мари Лефевр.
Дополнительные события
Помимо этого, на неделе ожидаются:
-
Показ фильма “The Draft” режиссера Жефте Бастьена в Cinéma du Musée
-
Конференция Моник Милиа Мари-Люс в Écomusée du fier monde
-
Семинар по генеалогии и истории антильских семей в CIDHICA
Эта неделя обещает быть насыщенной культурными событиями, отражающими богатство и разнообразие монреальского общества. Не упустите шанс стать частью этого культурного калейдоскопа!
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.