Культурная афиша Монреаля: Неделя разнообразия и истории

Монреаль продолжает удивлять своих жителей и гостей разнообразием культурных событий. На этой неделе город предлагает уникальную возможность погрузиться в историю музыки, кино и танца.

Путешествие в мир регги

18 февраля, 14:00 и 20:00

Grande Bibliothèque de Montréal приглашает на иммерсивное мероприятие “Rythmes et résistance: le voyage du reggae au Canada”. Посетители смогут узнать об истории регги в Канаде, его влиянии на культуру страны и социальные движения.

“Это уникальная возможность познакомиться с богатым наследием регги-музыки в Канаде”, – отмечает организатор мероприятия Жан-Пьер Дюбуа.

Энергия африканских ритмов

23 февраля, 16:00

Театр Maisonneuve в Place des Arts станет площадкой для выступления всемирно известной труппы Step Afrika!. Зрителей ждет захватывающее шоу, сочетающее перкуссионные танцевальные стили, традиционные африканские танцы и современные формы искусства.

“Step Afrika! – это не просто представление, это настоящее путешествие в мир африканской культуры”, – говорит директор театра Мари Лефевр.

Дополнительные события

Помимо этого, на неделе ожидаются:

Показ фильма “The Draft” режиссера Жефте Бастьена в Cinéma du Musée

Конференция Моник Милиа Мари-Люс в Écomusée du fier monde

Семинар по генеалогии и истории антильских семей в CIDHICA

Эта неделя обещает быть насыщенной культурными событиями, отражающими богатство и разнообразие монреальского общества. Не упустите шанс стать частью этого культурного калейдоскопа!

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