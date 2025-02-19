Канадские города переходят на растительную диету ради климата

Зеленый поворот в городском питании

Торонто лидирует в этом движении, подписав обязательство Coolfood Pledge по сокращению выбросов парниковых газов от закупок продовольствия на 25% к 2030 году. Джеймс Ноулан, исполнительный директор по вопросам окружающей среды, климата и лесного хозяйства города Торонто, отмечает:

“Выбросы от продуктов питания являются крупнейшим источником ‘косвенных’ выбросов в Торонто. Изменение нашей продовольственной политики позволяет нам продемонстрировать лидерство в сокращении выбросов”.

От говядины к бобовым

Анализ показал, что говядина, составляя всего 3% закупок продовольствия по весу, ответственна за 48% пищевых выбросов города. В ответ Торонто тестирует стратегии по замене говядины курицей, рыбой или растительными белками.

Растительная революция распространяется

Другие города следуют этому примеру. Брамптон, Онтарио, недавно принял решение о разработке стратегии растительного питания. Советник Навджит Каур Брар, инициатор этого решения, говорит:

“Это важно не только для окружающей среды, но и для удовлетворения потребностей нашего разнообразного сообщества, включая вегетарианцев и веганов”.

Вызовы и возможности

Несмотря на некоторое сопротивление, особенно в сельских районах, движение набирает обороты. Монреаль обязался предлагать минимум 75% вегетарианских блюд на городских мероприятиях, а Кингстон, Онтарио, принял решение о приоритизации растительных опций при закупках продовольствия.

Эти изменения не только способствуют борьбе с изменением климата, но и открывают новые кулинарные горизонты для жителей городов. От нигерийского бобового пудинга до эфиопских пряных чечевиц, меню городских учреждений становится более разнообразным и экологичным.

Переход к более устойчивому городскому питанию – это не просто тренд, а необходимость в борьбе с климатическим кризисом. И канадские города показывают, что это возможно сделать вкусно и питательно.