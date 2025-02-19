Монреаль ищет баланс в решении проблемы бездомности

Монреаль начал серию общественных консультаций по вопросу интеграции услуг для бездомных в городские районы. Первый день слушаний выявил сложность проблемы и разнообразие мнений жителей города.

“Нет волшебного решения”

“Не существует волшебного или универсального решения проблем бездомности или социального сосуществования”, – заявила Жанна Аршамбо из организации Action Autonomie. Она призвала власти работать напрямую с бездомными для создания “разнообразных и долгосрочных” решений.

Личные истории и призывы к действию

Бывшие бездомные поделились трогательными историями. Шанталь Рейл рассказала, как в 50 лет оказалась в приюте с одним рюкзаком: “Я потеряла все”. Джули Ривест, бывшая домовладелица, призвала к большей поддержке людей, испытывающих трудности, чтобы предотвратить бездомность.

Проблемы районов

Представители Чайнатауна и центра города выразили обеспокоенность ростом преступности и антисоциального поведения. Фил Чу рассказал, что решил переехать из города из-за ежедневных инцидентов с участием бездомных.

Глен Кастаньейра, представляющий деловые круги центра, отметил: “Центр города всегда сталкивался с бездомностью, но сейчас мы чувствуем, что двор переполнен”.

Поиск баланса

Участники призвали к более равномерному распределению ресурсов для бездомных по всему городу и к проведению консультаций с жителями перед открытием новых объектов.

Консультации продолжатся до конца месяца, и городские власти надеются найти баланс между помощью бездомным и сохранением качества жизни в районах.

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