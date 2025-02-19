Монреаль ищет баланс в решении проблемы бездомности

“Нет волшебного решения”
“Не существует волшебного или универсального решения проблем бездомности или социального сосуществования”, – заявила Жанна Аршамбо из организации Action Autonomie. Она призвала власти работать напрямую с бездомными для создания “разнообразных и долгосрочных” решений.
Личные истории и призывы к действию
Бывшие бездомные поделились трогательными историями. Шанталь Рейл рассказала, как в 50 лет оказалась в приюте с одним рюкзаком: “Я потеряла все”. Джули Ривест, бывшая домовладелица, призвала к большей поддержке людей, испытывающих трудности, чтобы предотвратить бездомность.
Проблемы районов
Представители Чайнатауна и центра города выразили обеспокоенность ростом преступности и антисоциального поведения. Фил Чу рассказал, что решил переехать из города из-за ежедневных инцидентов с участием бездомных.
Глен Кастаньейра, представляющий деловые круги центра, отметил: “Центр города всегда сталкивался с бездомностью, но сейчас мы чувствуем, что двор переполнен”.
Поиск баланса
Участники призвали к более равномерному распределению ресурсов для бездомных по всему городу и к проведению консультаций с жителями перед открытием новых объектов.
Консультации продолжатся до конца месяца, и городские власти надеются найти баланс между помощью бездомным и сохранением качества жизни в районах.
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