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Новости Снежная стихия обрушила спортивный купол Университета Конкордия
https://www.ctvnews.ca/

Снежная стихия обрушила спортивный купол Университета Конкордия

Степан Артемьевский Фев 19, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

Монреаль столкнулся с неожиданными последствиями рекордных снегопадов: спортивный купол на кампусе Лойола Университета Конкордия не выдержал тяжести снега и обрушился.

Рекордные снегопады привели к коллапсу

По сообщению представителя университета, причиной обрушения стал комбинированный вес снега от двух последовательных снежных бурь, обрушившихся на город в четверг и воскресенье.

“Купол получил серьезный разрыв, сделавший его непригодным для использования,” – сообщил представитель CTV News.

Последствия для спортивной жизни университета

Хотя специалисты все еще оценивают ущерб, уже ясно, что восстановление купола в этом сезоне невозможно. Обычно эту конструкцию устанавливают перед зимними месяцами, и повторная установка сейчас технически неосуществима.

Это событие, несомненно, повлияет на спортивную жизнь университета, лишив студентов возможности заниматься футболом в зимний период.

Рекордные снегопады в Монреале

С четверга в районе Монреаля выпало более 70 сантиметров снега. По данным метеорологов, это крупнейший снегопад за четырехдневный период с начала ведения записей в 1941 году.

В понедельник большую часть дня в городе действовало предупреждение о метели, что еще больше усложнило ситуацию.

Этот инцидент подчеркивает важность учета экстремальных погодных условий при проектировании и эксплуатации спортивных сооружений в регионах с суровым зимним климатом.

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