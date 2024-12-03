Пенсия не за горами? А что делать с домом?

Что может быть более естественным, чем желание получить выгоду от вашего дома, за который вы платили годами?

Однако для того, чтобы это решение было успешным, давайте рассмотрим возможные варианты, как это можно осуществить.

1. Хочу остаться в доме как можно дольше!

Даже если до сих пор вам никогда не приходилось прибегать к другим источникам дохода, чтобы увеличить доход, подумайте о том, чтобы поступить иначе. Возможно ли совместное проживание? А как насчет сдачи вашего гаража в аренду? Ваше парковочное место? Сдать комнату или один из этажей на Airbnb?

2. Не продавать дом, но взять кредитную линию под дом на второстепенные проекты.

Использование собственного капитала вашего дома для финансирования несущественных расходов (купить дачу, квадроциклы, автомобили, путешествовать и т. д.) может поставить под угрозу вашу финансовую безопасность в долгосрочной перспективе. Убедитесь, что все расходы оправданы реальной потребностью и не ставят под угрозу ваше финансовое будущее.

Вы хотите оставаться в своем доме как можно дольше? Располагаете ли вы достаточными финансовыми ресурсами? Можете ли вы надлежащим образом продолжать его обслуживать и проводить текущие ремонтные работы?

3. Продам! Но куда переехать после продажи?

Задайте себе множество вопросов, касающихся вашего выхода на пенсию. Какой тип жилья вам больше всего подходит, учитывая ваше состояние здоровья и финансы? Дом поменьше? Квартира? Дом для престарелых? и т. д.



Любой риелтор вам посоветует сделать определенные ремонты в доме перед тем, как выставить его на продажу. Учитывая ваш возраст и ваш доход, подумайте какую часть вашего бюджета вы можете потратить на ремонт дома, чтобы продать его дороже ? Стоит ли потратить 60 тысяч долларов, чтобы продать дом на 50 тысяч долларов дороже? Риелтор может точно вам сказать, на что покупатели обращают внимание в первую очередь и в какой ремонт имеет смысл вкладывать деньги, даже если их придется взять с кредитной линии. 4. Делать ли ремонт перед продажей?Любой риелтор вам посоветует сделать определенные ремонты в доме перед тем, как выставить его на продажу. Учитывая ваш возраст и ваш доход, подумайте какую часть вашего бюджета вы можете потратить на ремонт дома, чтобы продать его дороже ? Стоит ли потратить 60 тысяч долларов, чтобы продать дом на 50 тысяч долларов дороже? Риелтор может точно вам сказать, на что покупатели обращают внимание в первую очередь и в какой ремонт имеет смысл вкладывать деньги, даже если их придется взять с кредитной линии. 3. А как же быть с мечтой?

Всю свою жизнь вы мечтали увидеть Большие Каньоны , но есть ли у вас средства для реализации ваших амбиций? Если вам нужно значительно заложить свой дом, чтобы осуществить свою мечту, возможно, лучше продолжать мечтать, удобно устроившись в кресле в вашем доме, с книгой рассказов о путешествиях в руке? Вывод:

Ошибки, связанные с личными финансами в молодом возрасте, могут быть исправлены с годами, потому что у нас еще есть время и возможность, чтобы работать и, следовательно, получать доход. Однако с наступлением пенсионного возраста этот вариант становится невозможным.

Другими словами, в этом возрасте у нас больше нет права на ошибку!

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года. Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.