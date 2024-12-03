Пенсия не за горами? А что делать с домом?

Однако для того, чтобы это решение было успешным, давайте рассмотрим возможные варианты, как это можно осуществить.
Даже если до сих пор вам никогда не приходилось прибегать к другим источникам дохода, чтобы увеличить доход, подумайте о том, чтобы поступить иначе. Возможно ли совместное проживание? А как насчет сдачи вашего гаража в аренду? Ваше парковочное место? Сдать комнату или один из этажей на Airbnb?
Использование собственного капитала вашего дома для финансирования несущественных расходов (купить дачу, квадроциклы, автомобили, путешествовать и т. д.) может поставить под угрозу вашу финансовую безопасность в долгосрочной перспективе. Убедитесь, что все расходы оправданы реальной потребностью и не ставят под угрозу ваше финансовое будущее.
Задайте себе множество вопросов, касающихся вашего выхода на пенсию. Какой тип жилья вам больше всего подходит, учитывая ваше состояние здоровья и финансы? Дом поменьше? Квартира? Дом для престарелых? и т. д.
Любой риелтор вам посоветует сделать определенные ремонты в доме перед тем, как выставить его на продажу. Учитывая ваш возраст и ваш доход, подумайте какую часть вашего бюджета вы можете потратить на ремонт дома, чтобы продать его дороже ? Стоит ли потратить 60 тысяч долларов, чтобы продать дом на 50 тысяч долларов дороже? Риелтор может точно вам сказать, на что покупатели обращают внимание в первую очередь и в какой ремонт имеет смысл вкладывать деньги, даже если их придется взять с кредитной линии.
3. А как же быть с мечтой?
Всю свою жизнь вы мечтали увидеть Большие Каньоны , но есть ли у вас средства для реализации ваших амбиций? Если вам нужно значительно заложить свой дом, чтобы осуществить свою мечту, возможно, лучше продолжать мечтать, удобно устроившись в кресле в вашем доме, с книгой рассказов о путешествиях в руке?
Вывод:
Ошибки, связанные с личными финансами в молодом возрасте, могут быть исправлены с годами, потому что у нас еще есть время и возможность, чтобы работать и, следовательно, получать доход. Однако с наступлением пенсионного возраста этот вариант становится невозможным.
Другими словами, в этом возрасте у нас больше нет права на ошибку!
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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