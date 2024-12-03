Бюро по конкуренции Канады намерено ограничить влияние Google в рекламе

Канадское бюро по конкуренции приступило к судебным действиям против Google, об accusingя компанию в злоупотреблении своего доминирующего положения в сфере рекламных технологий, сообщает AFP.

Регулятор обнаружил, что Google занимает лидирующие позиции на рынке рекламных технологических решений в стране.

Технологическому гиганту вменяется в вину намеренное объединение своих различных рекламных инструментов, что позволяет ему сохранять контроль над рынком, а также предоставление своим продуктам привилегированного доступа к рекламным площадям и установление условий для использования технологий других компаний.

Бюро требует от суда, чтобы Google продал два своих рекламных решения и уплатил штраф в размере до 3% от своего мирового дохода.

В ответ на обвинения вице-президент Google по глобальной рекламе, Дэн Тейлор, заявил о готовности компании бороться с этими претензиями, подчеркивая наличие высокой конкуренции в данной области.

Этот случай отражает растущую мировую тенденцию на ужесточение контроля над крупными технологическими корпорациями.

Ранее этим годом Министерство юстиции США призвало суд обязать Google продать браузер Chrome как часть антимонопольного разбирательства.

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