Учёные доказали: кленовый сироп ведет к снижению давления и укреплению сердца

Учёные из Университета Лаваля установили, что замена рафинированного сахара на кленовый сироп может привести к уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний и улучшению работы кишечника.

Результаты исследования, опубликованного в The Journal of Nutrition, подтверждают благоприятное воздействие кленового сиропа на здоровье.

В эксперименте участвовали 42 канадца в возрасте от 18 до 75 лет с индексом массы тела от 23 до 40, что включает как нормальную массу тела, так и ожирение. Участники заменяли 5% своих ежедневных калорий (примерно две столовые ложки) рафинированного сахара на натуральный кленовый сироп или его аналог из сахарозы.

Каждая фаза исследования длилась восемь недель, с четырьмя неделями на перерыв и последующим переходом к другому подсластителю. Анализы крови показали, что кленовый сироп улучшил толерантность к глюкозе и снизил систолическое давление на 2,72 мм рт. ст., что значительно уменьшает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

У участников, употребляющих кленовый сироп, отмечалось также уменьшение висцерального жира, в то время как сахароза способствовала его увеличению. Кленовый сироп положительно влиял на кишечную микрофлору, снижая количество вредных бактерий и увеличивая количество полезных, таких как Lactocaseibacillus casei. Исследование подтверждает целесообразность использования кленового сиропа как полезной альтернативы рафинированному сахару.

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