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Новости Мэр Ванкувера планирует сделать его «городом, дружественным к биткоину»
Криптовалюта

Мэр Ванкувера планирует сделать его «городом, дружественным к биткоину»

Виктория Христова Дек 3, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Мэр Ванкувера планирует сделать его «городом, дружественным к биткоину» отключены 1 Просмотров

Предложение мэра Ванкувера Кена Сима о «диверсификации финансовых ресурсов» города включает возможность инвестирования в биткоин как резервный актив.

 

Сим, занимающий пост мэра с 2022 года, озвучил намерение добавить биткоин в финансовый портфель канадского города в рамках стратегии по диверсификации.

На заседании городского совета 26 ноября он представил проект, который собирается обсудить 11 декабря под названием «Сохранение покупательной способности города с помощью диверсификации финансовых ресурсов: Ванкувер как город, открытый для биткоина». По состоянию на 27 ноября проект, похоже, не был выложен на сайте городского управления. Биткоин-активист и автор Джефф Бут заявил в X Spaces, что план Сима направлен на признание криптовалюты в качестве резервного актива.

Неясно, связано ли предложение Сима с дебатами о законах на уровне местных и федеральных властей США, касающихся создания биткоин-резервов. Во время своей предвыборной кампании Сим предложил возможность принимать крипто-пожертвования. Хотя он был избран в октябре 2022 года, за время нахождения на посту Сима не часто высказывался по вопросам криптовалюты.

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