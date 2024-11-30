Кинотеатры Guzzo закрываются на Западном острове из-за серьезных финансовых проблем

Он называет себя мистер Саншайн, но, похоже, впереди у магната кинотеатров Винченцо Гуззо могут быть черные дни , поскольку он сталкивается с финансовыми трудностями и борется за спасение своего бизнеса.

Гуззо подтвердил, что он решил закрыть Cinema Des Sources, расположенный в Доллард-дез-Ормо.

“Кинотеатр закроется в ближайшие две недели”, – сказал Гуццо в интервью.

Монреальский предприниматель и ведущий реалити-шоу является владельцем и оператором Cinemas Guzzo, крупнейшей в Квебеке сети независимых кинотеатров, насчитывающей 10 филиалов в провинции.

Сотрудник Cinema Des Sources рассказал, что проблемы с поступлением наличности в сети кинотеатров нарушили их двухнедельный платежный цикл.

“Это также повлияло на наши чеки. Нам стали запаздывать с выплатой заработной платы. Иногда нам даже не платили”, – сказала Лидия Фараджи.

На вопрос, получали ли работники какую-либо информацию о предстоящем закрытии театра, сотрудник сказал, что их оставили в неведении.

“Он мало что нам сказал”, – сказал Фараджи. “Он просто сказал нам, что мы закрываемся, и так оно и будет.

“Это немного печально, потому что кинотеатр находится здесь уже долгое время, кинотеатр, в который ходили все люди, живущеие неподалеку, но в то же время, как работники, мы сыты по горло и поэтому рады, что он закрывается”, – добавила она.

Когда Гуззо попросили прокомментировать жалобу сотрудника на то, что работники не получают регулярные платежные квитанции, он опроверг эти утверждения.

“Это неправда. Всем была выплачена зарплата”, – сказал Гуззо.

Гуззо также отказался комментировать сообщения СМИ о том, что в некоторых из его театров было отключено отопление.

“Некоторые из предъявляемых претензий я не собираюсь комментировать”, – сказал он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.