Как купить недорогой дом ?

Продолжается нехватка недвижимости на рынке недорогого жилья. Вчера с моими клиентами посмотрели дом, у которого на улице стояла очередь.

Время на визит каждой семье ограничено 15 минутами, чтобы много людей одновременно не скапливалось в маленьком недорогом доме, требующего капитальный ремонт. Итог после двух дней визитов: продавец получил 11 предложений о покупке!

Как происходит покупка дома?

Покупатель посещает дом, запрашиваемая цена которого составляет 499 000 долларов. Он делает предложение на сумму 470 000 $,т.к. крышу и окна нужно срочно менять. На следующий день его брокер по недвижимости сообщает ему, что были получены еще два предложения. Это дом, который очень хорошо отвечает его потребностям, и он повышает его цену до 510 000 $. Его предложение выбрано продавцом как лучшее. Логично, что при наличии нескольких предложений предлагаемая цена должна быть выше запрашиваемой. Если другие предложение составляли 490 000 долларов и 500 000$, он переплатил.

В соответствии с нашей действующей системой множественных торгов или системой слепых торгов покупатель не может знать какую цену предложили другие покупатели. Сейчас рынок не такой активный как во время пандемии, когда некоторые дома были проданы на 100 000$ дороже начальной цены. К сожалению, некоторые риелторы специально занижают цену дома, чтобы привлечь много покупателей и устроить ажиотаж. Я советую использовать другую тактику: есть дома, которые уже пол-года стоят на продажу. Можно попробовать сделать предложение гораздо ниже начальной цены и если продавец мотивирован, он согласится на ваше предложение. С первого декабря 2023 года продавцы в Онтарио могут выбирать между аукционами вслепую или публичными. Солидарный Квебек тоже предложил проводить открытые аукционы, чтобы знать какие предложения получил продавец. Для этого продавец должен дать свое согласие, что совсем не в его интересах.

Чтобы знать за какие цены были проданы дома в интересующем вас районе и не переплатить, звоните риелтору. Эта информация доступна только для нас. С удовольствием вам помогу в покупке дома в этих непростых условиях.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года. Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

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