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Новости Канада отменила возможность въезда в страну в целях поиска работы
Фото: https://trafaret-decor.ru/

Канада отменила возможность въезда в страну в целях поиска работы

Степан Артемьевский Сен 9, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада отменила возможность въезда в страну в целях поиска работы отключены 8 Просмотров

Департамент иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) объявил о досрочном прекращении временной политики, позволявшей приезжим подавать заявления на получение разрешений на работу, находясь внутри страны.

 

Эта политика должна была действовать до 28 февраля 2025 года, но была прекращена немедленно из-за опасений по поводу злоупотреблений. Некоторые недобросовестные лица использовали эту схему, чтобы вводить в заблуждение иностранцев и заставлять их работать в Канаде без разрешения.

IRCC подтвердил, что продолжит обрабатывать заявления на получение разрешений на работу, полученные до 28 августа 2024 года, когда было сделано заявление. В официальном заявлении правительства говорится, что прекращение этой политики является частью общих усилий по переоценке числа временных резидентов в Канаде и сохранению целостности иммиграционной системы.

Иммиграция стала предметом горячих дискуссий в Канаде, особенно в преддверии 45-х федеральных выборов, которые должны состояться не позднее 20 октября 2025 года. Изменение политики последовало за заявлением премьер-министра Джастина Трюдо о введении дополнительных ограничений на программу временных иностранных рабочих, которая подверглась критике со стороны ООН.

По данным Министерства занятости и социального развития Канады (ESDC), в 2023 году в Канаде было выдано более 180 000 временных разрешений на работу иностранцам, что на 88% больше, чем в 2019 году.

В 2023 году в Канаде был зафиксирован самый быстрый прирост населения за последние 67 лет: численность населения впервые превысила 40 миллионов человек, в основном за счёт временной иммиграции.

 

 

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