Канада отменила возможность въезда в страну в целях поиска работы

IRCC подтвердил, что продолжит обрабатывать заявления на получение разрешений на работу, полученные до 28 августа 2024 года, когда было сделано заявление. В официальном заявлении правительства говорится, что прекращение этой политики является частью общих усилий по переоценке числа временных резидентов в Канаде и сохранению целостности иммиграционной системы.

Иммиграция стала предметом горячих дискуссий в Канаде, особенно в преддверии 45-х федеральных выборов, которые должны состояться не позднее 20 октября 2025 года. Изменение политики последовало за заявлением премьер-министра Джастина Трюдо о введении дополнительных ограничений на программу временных иностранных рабочих, которая подверглась критике со стороны ООН.

По данным Министерства занятости и социального развития Канады (ESDC), в 2023 году в Канаде было выдано более 180 000 временных разрешений на работу иностранцам, что на 88% больше, чем в 2019 году.

В 2023 году в Канаде был зафиксирован самый быстрый прирост населения за последние 67 лет: численность населения впервые превысила 40 миллионов человек, в основном за счёт временной иммиграции.