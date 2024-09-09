Чтиво выходного дня. Барышня-крестьянка: реальная история с перепутанными младенцами

Об этом необычном случае, произошедшем в Британии в 17 веке, рассказывается в старинном сборнике занимательных происшествий. Автор сборника, изданного в 18 веке, не называет фамилий и титулов участников истории. Но при этом рассказывает он о случае, как о реальном, произошедшем в действительности.

В Британии в прошлые века у знати было принято отдавать новорожденных детей кормилицам в деревню. Так же поступила и одна госпожа, родившая прекрасную девочку. Кормилица, принявшая ребенка знатной дамы, слывшей в свете большой красавицей, имел свою дочь того же возраста.

Нанятая крестьянка не отличалась приятной внешностью, но замечательно выполняла свои обязанности, не делая различия между собственным ребенком и дочкой госпожи.

Однако, когда девочкам исполнилось по нескольку недель, женщина заболела и внезапно покинула этот мир. В те давние времена такое было не редкостью. Муж кормилицы, крестьянин, по крестьянскому обычаю не принимавший участие в воспитании детей, не смог указать даме, какая из девочек является ее дочерью. В результате знатной госпоже пришлось забрать того ребенка, к которому она почувствовала большее влечение.

Когда девочки выросли, однако, знатная дама начала сомневаться в том, что сделала в деревне правильный выбор. В ее доме росла некрасивая, злая и склочная Эмма, не упускавшая возможности поссориться с родителями и сделать все наперекор. В доме крестьянина выросла красавица Анна с добрым покладистым характером.

Однажды, в очередной раз выслушав грубости злобной Эммы, дама вспомнила о том выборе, который ей пришлось когда-то сделать. Женщина поехала в деревню, чтобы взглянуть на Анну. Увидев девушку, дама сразу поняла, что много лет назад она ошиблась. Несчастная мать даже нашла в чертах деревенской простушки схожесть со своими собственными.

Тогда дама решила забрать девушку-крестьянку домой. Крестьянин согласился отдать Анну, поскольку был беден, и дочь для него являлась лишь обузой. При этом принимать в дом Эмму мужчина отказался наотрез. Ведь та даже не была приспособлена к крестьянской работе. В конечном итоге дама и ее супруг приняли решение оставить у себя обеих девочек, назначив им одинаковое приданое.

Злая Эмма, когда в доме появилась Анна, начала жутко ревновать ее к своим родителям и всячески портить ей жизнь. В очередной раз, когда склочница довела сестру до слез, их мать не выдержала и рассказала Эмме всю правду. Странный рассказ привел девушку в шок и вызвал в ней поток злобных чувств. Ведь мать даже сказала ей, что по всей видимости, она должна почитать Анну, поскольку на самом деле та является ее госпожой.

Ужасно разозлившись, Эмма обратилась к стряпчему, чтобы тот юридически доказал ее правоту, полное право на все наследство и приданое. Стряпчий, видя, что дело это безнадежное, однако, взялся за него. У хитрого крючкотворца сразу же возник собственный корыстный план. Отправившись к отцу Эммы он рассказал ему о ее намерении судиться с семьей с целью выгнать Анну.

При этом стряпчий сделал барину предложение жениться на Эмме и забрать ее к себе. Стряпчий знал, что за девушкой в любом случае дадут неплохое приданое. Отец злобной Эммы, хотя и бы привязан к ней, уж был рад избавиться от нее хотя бы таким способом. Эмма, считавшая себя настоящей дочерью господ, однако, отказалась выходить замуж за стряпчего, полагая, что он недостоин ее высокого положения.

Анна между тем постепенно привыкала к жизни в городе. Добрая отзывчивая девушка за короткое время успела завести множество подруг. Одной из ее знакомых оказалась дочь священника, такая же, как и она скромная приятная девушка.

Однажды, устав от придирок Эммы, плачущая Анна рассказала этой своей подружке печальную историю, из-за которой она теперь находится в неопределенном положении. Подруга же в последующем передала ее рассказ своему отцу-священнику. Когда священник узнал название деревни, в которой произошли события, он сразу же отправился к родителям Анны.

Оказывается, много лет назад отец подруги Анны был священником в той деревне, где произошла путаница с младенцами. Кормилица несколько раз приходила к нему в церковь с обеими девочками.

Однажды она показала ему небольшое родимое пятнышко, имевшееся на ступне маленькой госпожи. Тогда крестьяне были темными и подобные знаки могли пугать их. Священник успокоил кормилицу, и та ушла домой. Через несколько дней священнослужитель был повышен и переведен в приход в город. О произошедших далее событиях он ничего не знал.

Решив не слишком сильно вмешиваться в семейные дела, в разговоре с родителями девушек, священник не упомянул, по какому признаку он может их различить. Услышав рассказ священнослужителя, знатная дама и сама отказалась проводить расследование. Ведь в отношении обеих дочерей в семье уже все было решено. Женщине не хотелось снова ворошить события и ссорить семью. К тому же она боялась, что ошиблась, и Эмма действительно может оказаться ее дочерью.

Священник ушел домой, но эта история все же не давала ему покоя. В конечном итоге английский батюшка решил рассказать обо всем самой Анне. В обмен на имевшуюся у него информацию при этом, он предложил девушке выйти замуж за его брата. Брат священника был достаточно богат и красив. Анне он не был неприятен, и она согласилась на предложение. Тогда священник попросил девушку снять ботинок. Когда Анна исполнила его просьбу, он увидел на ее ступне то же маленькое пятнышко, которое видел в церкви много лет назад.

Обрадовавшись тому, что все раскрылось, Анна побежала домой, и не удержавшись, рассказала обо всем матери. Та несказанно обрадовалась и рассказала обо всем мужу. Так было получено неоспоримое доказательство того, что Анна является настоящей дочерью своих родителей. Отец Анны через некоторое время дал согласие на ее брак с братом священника.

Узнав обо всем этом Эмма поняла, что может всего лишиться, если будет по прежнему упорствовать и ссориться с семьей. Чтобы хоть что-то сохранить, девушка решила принять предложение стряпчего. Так эта история и закончилась, вполне счастливо для всех ее участников. Единственное, стряпчий в последующем часто попрекал жену за низкое происхождение. Но злобная Эмма редко оставалась у него в долгу.