Квебекские CEGEPs выразили возмущение необходимости сократить расходы на проекты по расширению

В конце июля министр высшего образования Квебека отправил письмо, в котором сообщил, что расходы на ремонт и расширение будут сокращены на 50% на ближайшие два года.

Это решение вызвало возмущение среди руководства и преподавателей колледжей.

Президент Федерации учителей Квебека Бенуа Лакурсьер заявил, что это фактически возвращение к политике жесткой экономии в сфере высшего образования.

Сокращения вынуждают колледжи отменять или откладывать строительные проекты, а также отказываться от покупки мебели и даже книг для библиотек.

Федерация CEGEPs выразила шок и недовольство, особенно учитывая, что сейчас наблюдается самый большой рост числа студентов за последние 25 лет, и ожидается, что количество студентов увеличится на 20% в течение следующих 10 лет.

Профсоюз преподавателей колледжа Доусон также выразил обеспокоенность по поводу последствий этих сокращений.

Они подчеркнули важность инвестиций в образование для студентов и провинции, особенно в условиях, когда бюджеты уже утверждены и сокращения могут иметь серьезные последствия.

Эти меры были введены всего через несколько месяцев после того, как генеральный аудитор Квебека сообщил, что две трети CEGEPs находятся в плохом состоянии.

Колледж Ванье отметил, что, хотя они понимают финансовые ограничения правительства, неожиданное объявление летом было неприемлемым.

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