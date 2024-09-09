Квебекские CEGEPs выразили возмущение необходимости сократить расходы на проекты по расширению

Это решение вызвало возмущение среди руководства и преподавателей колледжей.
Президент Федерации учителей Квебека Бенуа Лакурсьер заявил, что это фактически возвращение к политике жесткой экономии в сфере высшего образования.
Сокращения вынуждают колледжи отменять или откладывать строительные проекты, а также отказываться от покупки мебели и даже книг для библиотек.
Федерация CEGEPs выразила шок и недовольство, особенно учитывая, что сейчас наблюдается самый большой рост числа студентов за последние 25 лет, и ожидается, что количество студентов увеличится на 20% в течение следующих 10 лет.
Профсоюз преподавателей колледжа Доусон также выразил обеспокоенность по поводу последствий этих сокращений.
Они подчеркнули важность инвестиций в образование для студентов и провинции, особенно в условиях, когда бюджеты уже утверждены и сокращения могут иметь серьезные последствия.
Эти меры были введены всего через несколько месяцев после того, как генеральный аудитор Квебека сообщил, что две трети CEGEPs находятся в плохом состоянии.
Колледж Ванье отметил, что, хотя они понимают финансовые ограничения правительства, неожиданное объявление летом было неприемлемым.
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