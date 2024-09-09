Alimentation Couche-Tard Inc.выразила уверенность в возможности приобретения Seven & i Holdings Co. Ltd.

Alimentation Couche-Tard Inc., базирующаяся в Лавале, Квебек, выразила уверенность в возможности завершения сделки по приобретению компании Seven & i Holdings Co. Ltd., владельца сети 7-Eleven.

Алекс Миллер, нынешний президент компании и будущий генеральный директор, заявил, что компания способна не только профинансировать предложение, но и завершить приобретение.

В середине августа Couche-Tard объявила о дружеском, необязывающем предложении по приобретению всех акций Seven & i. Помимо сети 7-Eleven, японская компания Seven & i владеет супермаркетами, производителями продуктов питания, розничными торговцами товарами для дома и финансовыми компаниями.

Аналитики сомневаются в возможности заключения сделки, так как считают, что удовлетворение требований японских регуляторов будет сложным и может заставить Couche-Tard отказаться от некоторых своих активов.

Заявления Миллера прозвучали во время звонка с аналитиками, посвященного обсуждению финансовых результатов компании за второй квартал. Чистая прибыль компании составила 790,8 млн долларов США, что ниже 834,1 млн долларов США за аналогичный период прошлого года.

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