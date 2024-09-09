Рабочие демонтировали уличную палатку для бездомных вместе с женщиной, которая находилась внутри

Монреаль начал расследование инцидента, когда рабочие демонтировали палаточный лагерь бездомных в парке Жан-Манс.

Свидетели утверждают, что одна из палаток была поднята с земли, когда внутри находился человек.

Рабочие собирались выбросить палатку в мусоровоз, когда кто-то закричал “стоп!”.

По словам свидетеля, рабочие проявили равнодушие, заявив, что у них нет времени ждать, пока женщина соберет свои вещи.

Город подтвердил, что инцидент произошел, но отметил, что соседка кемпера сказала, что палатка пуста.

Рабочие начали демонтаж и с удивлением обнаружили, что внутри кто-то есть.

Женщина смогла собрать свои вещи, прежде чем рабочие продолжили демонтаж.

Город отрицает, что кто-то был подвергнут неуважению, заявив, что все кемперы были уведомлены за неделю до начала работ.

Однако проблема для бездомных заключается в том, что даже если город убирает их палатки и вещи, они возвращаются на следующий день туда же, так как им некуда идти.

Джимми, который вернулся в парк после выселения, сказал, что делает это уже два года.

Кристина также вернулась, но теперь у нее еще меньше средств, чем до того, как город забрал ее палатку и вещи.

Она отметила, что у нее нет денег на замену вещей, которые выбрасывают каждый раз, когда город пытается вмешаться.

Эта ситуация создает бесконечный цикл, из которого бездомные не могут выбраться.

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