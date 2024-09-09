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Новости Квебекская юрфирма подала коллективный иск против Apple от имени всех, чьи iPhone были повреждены водой

Квебекская юрфирма подала коллективный иск против Apple от имени всех, чьи iPhone были повреждены водой

Степан Артемьевский Сен 9, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Квебекская юрфирма подала коллективный иск против Apple от имени всех, чьи iPhone были повреждены водой отключены 2 Просмотров

Квебекская юридическая фирма LPC Avocats подала заявку на разрешение коллективного иска против Apple от имени всех жителей провинции, чьи iPhone были повреждены водой. Фирма утверждает, что Apple рекламирует свои iPhone как “водостойкие”, но сотрудники Apple Store “систематически отказываются ремонтировать или заменять” устройства, которые контактировали с жидкостью, ссылаясь на исключение из гарантии на повреждения, вызванные попаданием воды.

 

Адвокат Джоуи Зукран, ведущий это дело, представляет 19-летнюю студентку колледжа, чей телефон перестал работать после контакта с водой у бассейна в Мексике. Когда она обратилась в Genius Bar, ей отказали в ремонте из-за контакта с водой. Зукран отметил, что это противоречит маркетинговым заявлениям Apple о водостойкости их устройств.

LPC Avocats стремится добиться аннулирования пункта в гарантии Apple, исключающего повреждения от жидкости, и получить компенсацию для всех участников иска, которые были вынуждены платить за замену или ремонт своих iPhone из-за повреждений, вызванных жидкостью, в условиях, которые Apple рекламировала как безопасные.

Фирма утверждает, что Apple должна нести ответственность за свои обещания и обеспечить ремонт или замену устройств, поврежденных водой, в соответствии с рекламируемыми характеристиками.

Коллективный иск направлен на аннулирование исключения “контакт с жидкостью” в гарантии Apple, возмещение затрат тем, кто платил за ремонт телефонов, и выплату $500 каждому, кто присоединится к делу.

Джоуи Зукран отметил, что в Квебеке закон гласит, что маркетинг является частью потребительского контракта, и “заявления представителя компании также являются частью контракта”. Он подчеркнул, что в контракте Apple есть противоречие: с одной стороны, рекламируется водостойкость телефона, а с другой — контакт с жидкостью аннулирует гарантию. По закону, такие противоречия должны интерпретироваться в пользу потребителя.

Это не первый случай, когда Зукран подает коллективный иск против Apple за нарушение Закона о защите прав потребителей Квебека. В 2018 году он вместе с другим адвокатом утверждал, что Apple не предупредила потребителей о законной гарантии Квебека, требующей от производителей гарантировать свои продукты, в данном случае батарею телефона, на разумный срок. Суд вынес решение против Apple, и Апелляционный суд Квебека подтвердил это решение в 2021 году.

 

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