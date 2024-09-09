Квебекская юрфирма подала коллективный иск против Apple от имени всех, чьи iPhone были повреждены водой

Адвокат Джоуи Зукран, ведущий это дело, представляет 19-летнюю студентку колледжа, чей телефон перестал работать после контакта с водой у бассейна в Мексике. Когда она обратилась в Genius Bar, ей отказали в ремонте из-за контакта с водой. Зукран отметил, что это противоречит маркетинговым заявлениям Apple о водостойкости их устройств.

LPC Avocats стремится добиться аннулирования пункта в гарантии Apple, исключающего повреждения от жидкости, и получить компенсацию для всех участников иска, которые были вынуждены платить за замену или ремонт своих iPhone из-за повреждений, вызванных жидкостью, в условиях, которые Apple рекламировала как безопасные.

Фирма утверждает, что Apple должна нести ответственность за свои обещания и обеспечить ремонт или замену устройств, поврежденных водой, в соответствии с рекламируемыми характеристиками.