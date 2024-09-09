Квебекская юрфирма подала коллективный иск против Apple от имени всех, чьи iPhone были повреждены водой

Адвокат Джоуи Зукран, ведущий это дело, представляет 19-летнюю студентку колледжа, чей телефон перестал работать после контакта с водой у бассейна в Мексике. Когда она обратилась в Genius Bar, ей отказали в ремонте из-за контакта с водой. Зукран отметил, что это противоречит маркетинговым заявлениям Apple о водостойкости их устройств.
LPC Avocats стремится добиться аннулирования пункта в гарантии Apple, исключающего повреждения от жидкости, и получить компенсацию для всех участников иска, которые были вынуждены платить за замену или ремонт своих iPhone из-за повреждений, вызванных жидкостью, в условиях, которые Apple рекламировала как безопасные.
Фирма утверждает, что Apple должна нести ответственность за свои обещания и обеспечить ремонт или замену устройств, поврежденных водой, в соответствии с рекламируемыми характеристиками.
Коллективный иск направлен на аннулирование исключения “контакт с жидкостью” в гарантии Apple, возмещение затрат тем, кто платил за ремонт телефонов, и выплату $500 каждому, кто присоединится к делу.
Джоуи Зукран отметил, что в Квебеке закон гласит, что маркетинг является частью потребительского контракта, и “заявления представителя компании также являются частью контракта”. Он подчеркнул, что в контракте Apple есть противоречие: с одной стороны, рекламируется водостойкость телефона, а с другой — контакт с жидкостью аннулирует гарантию. По закону, такие противоречия должны интерпретироваться в пользу потребителя.
Это не первый случай, когда Зукран подает коллективный иск против Apple за нарушение Закона о защите прав потребителей Квебека. В 2018 году он вместе с другим адвокатом утверждал, что Apple не предупредила потребителей о законной гарантии Квебека, требующей от производителей гарантировать свои продукты, в данном случае батарею телефона, на разумный срок. Суд вынес решение против Apple, и Апелляционный суд Квебека подтвердил это решение в 2021 году.
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