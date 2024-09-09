С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний понедельник. Утром 12°C, Днём 15°C, Вечером 11°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Международный комитет по косметологии и эстетике СИДЕСКО проявил инициативу создания Международного дня красоты, который отмечается ежегодно 9 сентября.

В этот день отмечается память двух святых с одинаковым именем — Пимена Великого и Пимена Палестинского. На Пименов на Руси крестьяне выходили кланяться рябине и собирали ягоды. Правда, первыми лакомились всегда птицы. Но, как говорили, милостива будет зима к людям, если после пташек на рябине останется много ягод. Впрочем, большой урожай рябины предвещал суровые морозы. В этот день рябину заваривали с чаем, варили из нее варенье, заготавливали на зиму. В народной медицине ягоды применяли как антицинготное, бактерицидное и мочегонное средство. На Пименов было принято вывешивать гроздья рябины под крышей избы.

9 сентября 1933 года, 91 год назад , основано издательство «Детская литература». На протяжении всей своей истории издательство печатало книги, предназначенные для всестороннего развития детей и подростков. Многие книги выходили в свет в составе целых серий: «Школьная библиотека», «Мои первые книжки», «Библиотека приключений и научной фантастики» и т.д.

9 сентября 1970 года, 54 года назад , начат серийный выпуск автомобилей «ВАЗ-2101» («копейка»).

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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