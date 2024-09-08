Монреальские дыни на территории бывшего ипподрома Blue Bonnets

С момента закрытия ипподрома Blue Bonnets в 2009 году, за исключением двух крупных концертов U2, это место оставалось заброшенным.

Однако сейчас на этом участке земли, расположенном рядом с автострадой Декари (A-15), Multi-Caf Farms выращивают свежие овощи, включая когда-то утраченную Монреальскую дыню.

Multi-Caf Farms использует гектар земли в этом зеленом оазисе для выращивания помидоров, салата, перцев, баклажанов и Монреальских дынь.

Эти дыни были популярны в районах NDG, CDN и Ville Mont-Royal около века назад, но со временем исчезли.

Благодаря исследованиям и усилиям местного исторического общества Souvenirs et Memoires de Cote-des-Neiges, Монреальская дыня была возвращена на землю, которая раньше использовалась для сельского хозяйства.

Жители активно участвовали в проекте, помогая с посадкой и устраивая дегустационные мероприятия для сообщества.

Монреальская дыня является гибридом канталупы и медовой дыни, и Multi-Caf планирует увеличить количество выращиваемых культур в следующем году.

Эта инициатива не только возрождает историческую культуру, но и поддерживает местных жителей, предоставляя свежие продукты и помощь продовольственным банкам.

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