В Квебеке наблюдается резкий рост случаев коклюша

По словам директора общественного здравоохранения Квебека Люка Буало, эпидемия коклюша была ожидаема, так как это заболевание циклично и достигает пиков каждые два-пять лет.

С начала 2024 года зарегистрировано уже более 13 000 случаев коклюша, и почти 90 человек были госпитализированы. Большинство заболевших — дети младше трех месяцев.

Инфекционист доктор Джесси Папенбург объяснил, что болезнь начинается как обычная простуда: насморк, легкий кашель, возможно, небольшая температура и боль в горле.

Однако коклюш, также известный как “whooping cough”, прогрессирует до мучительных приступов кашля, которые могут длиться несколько недель или дольше.

Затем наступает фаза выздоровления, когда развивается хронический кашель, который может продолжаться несколько недель.

Лучший способ предотвратить коклюш — это вакцинация. Особенно важно вакцинировать детей младше одного года, так как они наиболее уязвимы.

Будущим матерям также рекомендуется делать прививку, чтобы защитить новорожденных в первые два месяца жизни.

Доктор Папенбург отметил, что увеличение числа случаев также связано с улучшением методов тестирования.

Лаборатории теперь лучше оснащены для проведения ПЦР-тестов на коклюш.

Министерство здравоохранения сообщило, что количество случаев снижается, и в настоящее время нет планов по проведению вакцинационной кампании в школах.

Эта ситуация подчеркивает важность вакцинации и своевременного тестирования для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.