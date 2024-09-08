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Новости Министерство образования Квебека: как оценивают учащихся
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Начальная школа.

Министерство образования Квебека: как оценивают учащихся

Степан Артемьевский Сен 8, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Образование Комментарии к записи Министерство образования Квебека: как оценивают учащихся отключены 5 Просмотров

Семья Оливье Булериса, усердного ученика, столкнулась с проблемой, связанной с системой оценивания Министерства образования Квебека.

 

Несмотря на годы усердной учебы в старшей школе и успешную сдачу экзаменов, Оливье может быть вынужден повторить класс из-за спорной системы оценивания.

Оливье, который находится в спектре аутизма, сдал экзамен по науке и технологии на 62 процента.

Однако его итоговая оценка составила 59 процентов из-за системы модерации оценок министерства.

Эта система, применяемая с 1974 года, снижает оценки студентов, которые набрали ниже среднего балла по классу.

Отец Оливье, Филипп Булерис, выразил недовольство: “Он сделал все, что должен был, чтобы сдать год и экзамены, и все равно провалился. Он очень зол.”

Семья считает, что министерство подвело Оливье и других студентов в подобной ситуации.

Оливье учится в специальном классе с почти десятью учениками в школе Жан-Батист-Мейер в Репантиньи.

Семья утверждает, что система несправедлива по отношению к студентам, их родителям и детям.

На сайте министерства указано, что система оценивания позволяет корректировать оценки как в большую, так и в меньшую сторону, но никогда не приводит к провалу студента, который в противном случае сдал бы экзамен.

В письме представитель министерства признал, что процесс не идеален, но работа по его улучшению уже началась и продолжается.

Оливье и его родители надеются, что улучшения будут применены к его случаю.

Эта история подчеркивает важность пересмотра системы оценивания, чтобы она была справедливой для всех студентов.

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