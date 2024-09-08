Из зоопарка Торонто сбежал орангутан при помощи акробатического трюка

Благодаря видеозаписям и фотографиям удалось выяснить, как именно это произошло.

Кембали находился на одной из башен в открытой части зоопарка.

Он выполнил акробатический трюк, напоминающий колесо, чтобы перепрыгнуть через ограждение, установленное на вершине башни для предотвращения побегов.

Затем он прошелся по канату, обогнул провод около вершины башни и спустился вниз.

Сотрудники зоопарка, которые регулярно проводят учения на случай подобных ситуаций, смогли быстро среагировать.

Они оперативно поймали Кембали и благополучно вернули его в вольер.

По словам директора по уходу за дикими животными зоопарка, побег завершился «наилучшим возможным исходом».

Кембали описывают как свободолюбивое и энергичное животное, которое умеет находить радость в каждом моменте.

Он любит высоко и быстро раскачиваться на качелях по всей экспозиции, висеть вниз головой и эффектно падать на землю.

Эта история подчеркивает важность подготовки и профессионализма сотрудников зоопарка, а также демонстрирует удивительные способности и характер Кембали.

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