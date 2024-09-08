Монреаль и полиция (SPVM) уделяют особое внимание безопасности дорожного движения вокруг школ

Город Монреаль и полиция (SPVM) уделяют особое внимание безопасности дорожного движения вокруг школ, детских садов и парков, особенно с началом нового учебного года.

Город выделил $14 миллионов на улучшение безопасности дорожного движения вокруг 32 школ и детских садов, а также пяти парков.

Мэр Валери Плант отметила, что за последние пять лет программа безопасности школ сделала поездки более безопасными для более чем 50,000 студентов по всему Монреалю.

Эти средства будут использованы для увеличения количества пешеходных переходов, установки лежачих полицейских и светофоров с приоритетом для пешеходов.

Администрация Плант также запросила у Квебека 300 дополнительных камер фотофиксации, чтобы добавить их к восьми уже установленным в городе.

По данным города, такие камеры снижают количество аварий на 42%.

Полиция Монреаля (SPVM) начала операцию по профилактике безопасности дорожного движения, посещая школы, такие как школа Гийом-Кутюр в районе Мерсье-Ошлага-Мезоннёв.

Каждое районное полицейское управление будет проводить как минимум одну операцию в школе своего района до 20 сентября, всего планируется около 30 операций.

SPVM напомнила, что безопасность дорожного движения является приоритетом круглый год, и в начале нового учебного года полицейские усиливают свои усилия, чтобы дети могли безопасно добираться до школы и обратно. Нарушителям правил дорожного движения будут выписаны штрафы, которые в школьных зонах удваиваются.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности детей и улучшение дорожной обстановки в городе.

Безопасность вокруг школ — это общая ответственность всех участников дорожного движения.

Водители, велосипедисты и пешеходы должны адаптировать свою скорость, проявлять осторожность и следовать указаниям регулировщиков движения.

Это особенно важно в школьных зонах, чтобы обеспечить безопасность детей.

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