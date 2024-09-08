Снижение процентных ставок уже ощущается на рынке недвижимости Квебека

Ассоциация профессиональных брокеров недвижимости Квебека (APCIQ) отметила, что продажи жилой недвижимости увеличились на 9% в восьмом месяце года по сравнению с августом 2023 года. «Регион Монреаля продолжает демонстрировать уверенное восстановление в августе, поддерживаемое снижением процентных ставок», — отметил Шарль Брант, директор службы анализа рынка APCIQ.
По его словам, эта активность контрастирует с ситуацией в других канадских мегаполисах, которые сталкиваются с более высокими уровнями задолженности домохозяйств и меньшими сбережениями.
Продажи увеличились по всей метрополитенской области Монреаля, особенно в Лавале, Сент-Жан-сюр-Ришелье и на Северном берегу Монреаля, где наблюдался рост на 17%, 16% и 12% соответственно по сравнению с прошлым годом.
Кондоминиумы остаются особенно привлекательными, их продажи выросли на 11% с августа 2023 по 2024 год, хотя их медианная цена не снижается и сейчас составляет 407 100 долларов (+4%).
Количество проданных односемейных домов увеличилось на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эти объекты недвижимости имеют медианную цену в 590 000 долларов, что представляет собой рост на 5%.
Медианная цена на многоквартирные дома также выросла на 6%, достигнув 763 000 долларов, что не помешало росту их продаж на 4% за год.
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