Снижение процентных ставок уже ощущается на рынке недвижимости Квебека

Недавние снижения ставок начинают оказывать влияние на рынок недвижимости, предоставляя покупателям большую свободу действий, хотя текущие условия все еще значительно благоприятствуют продавцам недвижимости.

Ассоциация профессиональных брокеров недвижимости Квебека (APCIQ) отметила, что продажи жилой недвижимости увеличились на 9% в восьмом месяце года по сравнению с августом 2023 года. «Регион Монреаля продолжает демонстрировать уверенное восстановление в августе, поддерживаемое снижением процентных ставок», — отметил Шарль Брант, директор службы анализа рынка APCIQ.

По его словам, эта активность контрастирует с ситуацией в других канадских мегаполисах, которые сталкиваются с более высокими уровнями задолженности домохозяйств и меньшими сбережениями.

Продажи увеличились по всей метрополитенской области Монреаля, особенно в Лавале, Сент-Жан-сюр-Ришелье и на Северном берегу Монреаля, где наблюдался рост на 17%, 16% и 12% соответственно по сравнению с прошлым годом.

Кондоминиумы остаются особенно привлекательными, их продажи выросли на 11% с августа 2023 по 2024 год, хотя их медианная цена не снижается и сейчас составляет 407 100 долларов (+4%).

Количество проданных односемейных домов увеличилось на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эти объекты недвижимости имеют медианную цену в 590 000 долларов, что представляет собой рост на 5%.

Медианная цена на многоквартирные дома также выросла на 6%, достигнув 763 000 долларов, что не помешало росту их продаж на 4% за год.

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