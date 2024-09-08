Книга дня: “Николай Семченко. Заяц в море”

“Заяц в море” Николая Семченко — это не просто путеводитель по Камчатскому полуострову, а цепочка эпизодов, раскрывающих различные особенности этого края: климатические, географические, зоологические и растительные.

Николай Семченко прожил на Камчатке два года, и его воспоминания об этом удивительном крае наполнены лирическим чувством. Автор с добротой и вниманием описывает природу полуострова. Даже мальки, пугающиеся плывущих по реке листьев, описаны с улыбкой. С первых строк чувствуется, что Семченко — заядлый рыбак. Он с удовольствием описывает рыбалку на речке Оклане с чистейшей холодной водой и красочный “наряд” хариусов, чьи плавники, по его мнению, похожи на лепестки роз.

Камчатские суслики — евражки, доверчивые и любопытные, легко приручаются. Птицы, обитающие на острове Аппапель, представлены в изобилии: сварливые чайки, нахальные мартыны, топорки, бакланы. Потешные тюлени — нерпы и морские зайцы — лахтаки, которым нравятся песни Аллы Пугачевой, но не нравится классическая музыка. Под песню “Бубен шамана”, звучащую из магнитофона туристов, они с удовольствием выбираются из моря, радуясь весёлой мелодии.

Книга получилась научно-познавательной и поэтичной. Название первой главы — “Золотые челны сентября” — уже само по себе привлекает внимание. В тексте много красивых описаний: “Лёгкий ветерок несмело шевельнулся в тугой траве и вдруг поднялся из неё незримым бушующим великаном… Всю ночь ветер урчал и ругался, с кем-то вёл бой в тёмной тишине. Утром молоденькие березки, распрямляясь, потянулись к чистой золотой заре…”

Речка Оклан описана так, что до нас словно бы доносится запах смородины, растущей по её берегам. Читая книгу, поражаешься уникальности природы Камчатки. Каждое явление в ней — своеобразный рекордсмен.

Пенжинская губа, например, представляет собой огромное водное пространство, где во время приливов возникают волны до тринадцати метров — такого нет нигде на Тихом океане. Древесина камчатской ивы — чозении — настолько твёрдая, что её сравнивают с железом. Камчатский чир — одна из самых драгоценных деликатесных рыб.

Книга наполнена лирическими описаниями растительного и животного мира Камчатки. Читатель может воочию представить добродушных сусликов-евражек, капризную рыбу кунжу и боязливых лахтаков — огромных тюленей, которых называют морскими зайцами за раздвоенную губу и робкий нрав. Разноцветные камчатские озёра также поражают воображение: голубая вода, отражающая небо, жёлтая, фиолетовая и даже чёрная, которая осенью становится похожей на дорогую лакированную шкатулку благодаря разноцветным листьям.

Семченко предлагает читателю увлекательное путешествие по местам, где почти не ступала нога человека, что делает их настоящим раем для зверей, птиц, цветов и грибов. Любовь автора к Камчатке передаётся и читателю, вдохновляя его увидеть эту красоту своими глазами.

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