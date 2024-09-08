С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает дождливое воскресенье. Утром 18°C, Днём 23°C, Вечером 17°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Международный день грамотности — один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года, с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и общества и о необходимости укрепления усилий по ее распространению. Дата празднования 8 сентября — день торжественного открытия этой конференции.

Первый месяц осени богат на экологические праздники. Так, во второе воскресенье сентября отмечается Всемирный день журавля. Первые предки этих красивых птиц появились еще во времена динозавров, около 40–60 миллионов лет назад. Исторической родиной журавлей считается Северная Америка, откуда они мигрировали сначала в Азию, а оттуда в Африку и Австралию.

Международный день солидарности журналистов, отмечаемый ежегодно 8 сентября, был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов. По замыслу депутатов конгресса, в этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав. Основанием для выбора даты Дня послужили трагические события. 8 сентября 1943 года в Германии был казнен чехословацкий журналист, писатель-антифашист Юлиус Фучик.

Во второе воскресенье сентября в Канаде отдается дань уважения старшему поколению: отмечается День дедушек и бабушек. Праздник придумала домохозяйка Мэриан Макквейд из штата Западная Вирджиния (США) в 1970 году, и поначалу он прижился лишь в этом штате. Но через восемь лет инициативная группа американских граждан во главе с госпожой Макквейд добилась своего — Grandparents Day стал общенациональным торжеством. Вскоре этот праздник появился и в Канаде.

День памяти жертв фашизма — это день памяти десятков миллионов людей, погибших в результате гигантского, нечеловеческого эксперимента. Это миллионы солдат, которых фашистские лидеры столкнули друг с другом, но ещё больше — мирных жителей, которые погибали под бомбами, в концлагерях, от болезней и от голода.

В этот день отмечается память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана, живших в начале 4 века в Никомидии, на берегу Мраморного моря. Наталия выросла в благочестивой христианской семье, но замуж вышла за язычника — богатого и знатного юношу Адриана. Супруги прожили вместе чуть больше года, когда начались гонения на христиан. С Натальи (Наталии) Овсяницы на Руси начинали косить овес. «К Наталье не выкосишь овес — намотаешься до слез», — говорили в народе. Первый сноп овса по обыкновению несли с песнями в избу и ставили в красный угол — под образа. Хозяин и работники садились за стол, а хозяйка угощала их деженем — овсяным толокном, замешанным на молоке или на воде с ягодами, а также овсяными блинами. С этого времени день убавляется примерно на три часа от летнего солнцестояния. В народе примечали: «Петр и Павел на час день убавил, Илья Пророк два уволок, а Адриян и Наталья три утащили, канальи». Обращали внимание и на приметы погоды. Холодный утренник на Наталью предвещал раннюю и холодную зиму. Если к этому дню не опали листья с березы и дуба, это означало, что зима будет суровой.

8 сентября 1801 года, 223 года назад, в Санкт-Петербурге заложен Казанский собор – выдающийся памятник русской архитектуры начала 19 века и один из крупнейших храмов Северной столицы. Ранее на месте собора стояла небольшая каменная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, куда в 1737 году был перенесён чтимый образ Казанской иконы Божией Матери. Это был первый православный храм на Невском проспекте.

8 сентября 1941 года, 83 года назад, началась 872-дневная блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. По разным данным за эти годы в городе погибло свыше 1 миллиона человек. Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года Ленинград получил звание Города-героя за героизм и мужество, проявленные жителями во время блокады. 8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Город-герой Ленинград был награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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