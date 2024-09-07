Снижение процентной ставки – хорошая новость!

Эксперты в области недвижимости считают, что третье подряд снижение процентных ставок Банком Канады является хорошей новостью для держателей ипотек с плавающей ставкой, но может потребоваться еще некоторое время, прежде чем спрос на рынке значительно восстановится.

Центральный банк снизил свою ключевую процентную ставку до 4,25% в среду на фоне ослабления экономики и замедления инфляции. Многие покупатели все еще останутся в стороне. Специалист по ипотечным кредитам и недвижимости из Ratesdotca, Виктор Тран, утверждает, что при каждом снижении на четверть процентного пункта владелец ипотеки с плавающей ставкой может ожидать снижения ежемесячных платежей примерно на 15 долларов за каждые 100 000 долларов ипотеки.

Между тем, держатели ипотек с фиксированной ставкой не увидят эффекта от снижения ставок до момента продления.

Пенелопа Грэм, эксперт по ипотечным кредитам из Ratehub.ca, утверждает, что предыдущие два снижения ставок банком в июне и июле «не сильно повлияли на спрос на недвижимость», так как потенциальные покупатели ждут более значительных снижений перед покупкой недвижимости.

Она считает, что многие покупатели, вероятно, останутся в стороне дольше, несмотря на третье подряд снижение, учитывая сильные ожидания дальнейших снижений в конце этого года.

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