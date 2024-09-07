Чтиво выходного дня: Петр Великий: его указы и реформы

За весь период пребывания Петра Великого у власти им было издано около 4000 всевозможных указов, манифестов и прочих документов. Ряд реформ Петра Алексеевича были направлены на улучшение качества жизни населения, в том числе и в сфере благоустройства и чистоты городов.

За весь период пребывания Петра Великого у власти им было издано около 4000 всевозможных указов, манифестов и прочих документов. Ряд реформ Петра Алексеевича были направлены на улучшение качества жизни населения, в том числе и в сфере благоустройства и чистоты городов. Первые дворники появились в России еще при царе Алексее Михайловиче, который утвердил новый свод законов Русского государства (1649), куда вошел и «Наказ о градском благочинии». Этот наказ вполне можно считать первым шагом к созданию будущей системы российского жилищно-коммунального хозяйства. Именно после этого «Наказа» в России появились служивые, которых народ называл дворниками. Конечно, это улучшило ситуацию во многих населенных пунктах страны, однако санитарное состояние Москвы на протяжении веков оставалось ужасным. Все, что перерабатывал большой город, оказывалось на его улицах. Грязь в Москве была просто непролазная. Даже в Кремле дело обстояло неважно, особенно после того, как Петр I разместил там коллегии со всей их обслугой. При такой антисанитарии столицу, хотя, как и прочие европейские города, то и дело посещали болезни, которые быстро приобретали характер эпидемий.

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9 апреля 1699 года Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». Данный документ обязывал жителей столицы мусор на улицы не выбрасывать, следить за чистотой дворов и мостовых, а все отходы вывозить подальше за пределы города и засыпать землей. Нарушителей указа ждало наказание: «Кто станет по большим улицам и по переулкам всякий помет и мертвечину бросать, такие люди взяты будут в земский приказ, и будет им за это учинено наказание – битье кнутом, да с них же взята будет пеня». Причем если нарушитель попадался несколько раз, то наказание ужесточалось, а пени росло. Штраф мог составить 10 рублей, что по тем временам было большой суммой. 2 апреля 1698 года Пётр I побывал на заседании обеих палат английского парламента, где в присутствии короля обсуждался вопрос о поземельном налоге.

Австрийский посол позже так сообщит об этом венскому двору: «Царь московский, не видавший еще до тех пор заседаний парламента, находился на крыше здания и смотрел на церемонию чрез небольшое окно. Это дало повод кому-то сказать, что он видел редчайшую вещь на свете, а именно: короля на троне и императора на крыше».

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Когда дебаты были закончены, Пётр заметил: «Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему государю правду».

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По меньшей мере, на словах идея коллективного обсуждения государственных решений была симпатична императору. В 1721 году Пётр писал в «Духовном Регламенте»: «Правление соборное совершеннейшее есть и лучшее, нежели единоличное правительство, наипаче же в государстве монаршеском, яковое есть наше Российское».

9 марта 1714 года Петр I издал указ, запрещающий присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми. Некоторые представители дворянского сословия Петровской Руси, пользуясь своим дворянским происхождением, либо вовсе не служили в низшем солдатском чине, либо ограничивались коротким сроком в несколько месяцев или даже недель, а потом проходили службу в офицерских чинах. У дворян возник такой взгляд, что они должны исправлять на службе только начальнические должности просто в силу происхождения. 9 марта 1714 года Петр I издал указ не производить в офицерские чины тех лиц, которые, опираясь на свою дворянскую породу, вовсе не служили солдатами. А в конце 1720 года он издал очередной указ, предписывающий обер-офицерам, происходящим не из дворян, выдавать патенты на дворянское достоинство и считать дворянами их детей и все их потомство. Таким образом, хотя дворянское происхождение не теряло признаваемого за ним достоинства, но достижение дворянского звания службою становилось открытым.

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В служебных отношениях Петр, предоставляя начальнические должности дворянам, как родившимся в этом звании, так и приобретшим его службой, ограждал подначальных от их произвола. Штаб– и обер-офицерам запрещалось брать рядовых в услужение, исключая денщиков, но и тех следовало брать в ограниченном числе и не обращаться с ними жестоко. В видах ограждения мирных обывателей от своевольства военных людей, запрещалось военным чинам занимать самовольно квартиры, насильно оставаться у хозяев и переходить со двора на двор. Однако после смерти Петра, дворяне стали получать одну привилегию за другой. В частности, от военной службы дворян освободил Пётр III в 1762 году.

В Петербурге 25 февраля 1721 года Петр I учредил Духовный Синод для управления Церковью во главе с обер-прокурором, непосредственно подчиненным царю. В регламенте указывалось что государственный орган церковного управления, Синод, по принципу «министерства», создан из старших епископов которые занимаются решением вопросов и дел вероучения, религиозной, нравственной жизни, устройства, управления и дисциплины христианского общества. Святейший Синод был высшей административной и судебной инстанцией Русской церкви. Ему принадлежало право, с одобрения верховной власти Российской империи, открывать новые кафедры, избирать и поставлять епископов, устанавливать церковные праздники и обряды, канонизировать святых, осуществлять цензуру в отношении произведений богословского, церковно-исторического и канонического содержания. Синоду принадлежало право суда первой инстанции в отношении епископов, обвиняемых в совершении антиканонических деяний, также Синод имел право выносить окончательные решения по бракоразводным делам, делам о снятии с духовных лиц сана, о предании мирян анафеме; вопросы духовного просвещения народа также входили в ведение Синода.

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Первоначально синоды были встречами епископов, и понятие все еще используется в этом смысле в церковном управлении. Этот термин в русском языке обычно относится к постоянному собранию старших епископов, управляющих той или иной поместной православной Церковью. Русской Церкви первым постоянно действующим синодом был Святейший Правительствующий Синод, учрежденный Петром I как государственный орган церковного управления. Это произошло 25 февраля 1721 года, когда Феофан Прокопович, церковный деятель, писатель и соратник Петра I, обнародовал составленный по поручению царя «Духовный регламент». Указом упразднялось, введенное на Руси в 1589 году патриаршество и учреждалась Духовная коллегия, синод – верховный орган управления Церковью во главе с обер-прокурором, подчиненным царю. Синод являлся своего рода «церковным министерством», подобным созданным Петром тремя годами ранее «коллегиям», управляющим иностранными, военными, торговыми и прочими делами.

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Без предстоятеля Русская церковь оставалась около 200 лет, до 18 ноября 1917 года, когда на поместном соборе, созванном с санкции Временного правительства, патриархом Московским и всея Руси был избран Тихон. В 1917 году Всероссийский Поместный Собор учредил Священный Синод, который остается высшим органом управления в РПЦ в межсоборный период. 16 февраля 1722 года Петр I издал «Указ о наследии престола». Петр II Алексеевич, внук Петра I и сын царевича Алексея Петровича, родился в один год с Петром Петровичем, сыном Петра I и Екатерины I.

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После суда над отцом и его гибели в казематах Петропавловской крепости (царевича Алексея обвинили в подготовке заговора против Петра I) у Петра II не было никаких шансов занять российских престол. Однако смерть сына Петра от второго брака (Петра Петровича) неожиданно сделала сына царевича Алексея единственным законным наследником российской короны по мужской линии. Чтобы не допустить внука к престолу, что означало бы возвышение рода первой жены Евдокии Лопухиной, 16 февраля 1722 года Петр I подписал «Указ о наследии престола», согласно которому император назначал преемника по своему усмотрению, не считаясь с традициями «старшинства и крови».

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Но указ этот остался только на бумаге. Никаких распоряжений относительно своего преемника Петр I не сделал до самой своей кончины (или таковые были уничтожены ближайшим окружением умирающего императора). Вдовствующая императрица Екатерина I утвердила своим наследником Петра II. На следующий день после смерти Екатерины I на российский престол в возрасте одиннадцати с половиной лет взошел новый император — Петр II. Вскоре он был обручен с дочерью светлейшего князя Меншикова Марией. Регентшами при малолетнем императоре были объявлены дочери Петра I Анна и Елизавета. Это положение о наследии престола оказалось коварным в будущем. Именно на почве указа 1722 года были основаны дворцовые перевороты, один за другим прошедшие в 18 веке. Искажение же сути положения о престолонаследии породило страхи в народных массах, что людей могут заставить «присягать Антихристу», что в свою очередь вызвало народные волнения.

2 февраля 1701 года был издан указ Петра I, положивший начало Балтийскому флоту. Флот нужен был России для защиты государства и укрепления его могущества. (22 января) 2 февраля 1701 года Петром I был издан Указ, в котором царь повелевал начать строительство судов на Ладожском озере: «В оборону и на отпор против неприятельских свейских войск на Ладожском озере сделать военных 6 кораблей по 18 пушек». Таким образом, было положено начало Балтийскому флоту. Главная база флота располагалась в Кронштадте. Боевая история Балтийского флота началась победой во время 20-летней Северной войны над флотом Швеции. Далее были успешные морские походы 1813-1814 годов.

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Созданный Петром I флот славен не только одержанными им победами во время военных действий. Балтийский флот внёс огромную лепту в мировую географическую науку своими экспедициями, изобретениями, открытиями. Балтийский флот прославили выдающиеся личности — И.Ф. Крузенштерн, Ф.П. Литке, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, А.А. Попов, С.О. Макаров и многие другие. Корабли балтийского флота 19 столетия были броненосными. Большая их часть в составе Второй Тихоокеанской эскадры была потеряна в русско-японской войне 1904-1905 годов. В начале 1910-х годов флот отстроили заново. В 1918 году Балтийский флот был переименован в Морские Силы Балтийского моря.

Благодаря энергичной деятельности Петра I в экономике, уровне и формах развития производительных сил, в политическом строе России, в структуре и функциях органов власти, в организации армии, в классовой и сословной структуре населения, в быту и культуре народов произошли огромные изменения. Средневековая московская Русь превратилась в Российскую империю. Коренным образом изменилось место России и ее роль в международных делах. Сложность и противоречивость развития России в этот период определили и противоречивость деятельности Петра I в осуществлении реформ. С одной стороны, эти реформы имели огромный исторический смысл, так как шли навстречу общенациональным интересам и потребностям страны, способствовали ее прогрессивному развитию, будучи нацелены на ликвидацию ее отсталости. С другой стороны — реформы осуществлялись теми же крепостническими методами и способствовали тем самым укреплению господства крепостников.

Прогрессивные преобразования петровского времени с самого начала несли в себе консервативные черты, которые в ходе развития страны выступали все сильнее и не могли обеспечить ликвидацию ее отсталости в полной мере. Объективно эти реформы носили буржуазный характер, субъективно же — их реализация привела к усилению крепостничества, укреплению феодализма. Другими они быть не могли — капиталистический уклад в России этого времени был еще очень слаб. Следует отметить и те культурные перемены в российском обществе, которые произошли в петровские времена: возникновение школ первой ступени, училищ по специальностям, Российской Академии наук. В стране возникла сеть типографий для печатания отечественных и переводных изданий. Начала выходить первая в стране газета, возник первый музей. Значительные изменения произошли в быту.