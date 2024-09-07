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Деятельность Канадской медиа группы Книга дня: Иван Гончаров “Фрегат Паллада”
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Книга дня: Иван Гончаров “Фрегат Паллада”

Виктория Христова Сен 7, 2024 Деятельность Канадской медиа группы, Литературная страница, Новости Комментарии к записи Книга дня: Иван Гончаров “Фрегат Паллада” отключены 0 Просмотров

Основная тема книги Ивана Гончарова «Фрегат «Паллада»» — это путешествие и исследование. Книга представляет собой цикл очерков, основанных на путевых заметках Гончарова, который участвовал в дипломатической экспедиции на военном парусном корабле в 1852—1855 годах.

 

Экспедиция имела целью налаживание отношений с Японией, а также исследование морей и побережий, картографическую съемку и описание бухт.

Иван Александрович Гончаров, известный своей любовью к спокойной жизни, неожиданно решил отправиться в кругосветное плавание. Услышав, что вице-адмирал Е.В. Путятин ищет секретаря для описания морской экспедиции к берегам Японии и Америки, Гончаров сразу же решил занять это место и добился успеха.

Путешествие принесло ему множество впечатлений, и к марту 1854 года он накопил целый портфель путевых заметок, которые вскоре начали публиковаться.

Первый очерк «Ликейские острова» был опубликован в 1855 году в журнале «Отечественные записки». В дальнейшем очерки, которые стали главами будущей книги «Фрегат «Паллада»», печатались в различных журналах.

В 1858 году вышло отдельное издание книги, которое было восторженно принято читателями.

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