Книга дня: Иван Гончаров “Фрегат Паллада”

Экспедиция имела целью налаживание отношений с Японией, а также исследование морей и побережий, картографическую съемку и описание бухт.

Иван Александрович Гончаров, известный своей любовью к спокойной жизни, неожиданно решил отправиться в кругосветное плавание. Услышав, что вице-адмирал Е.В. Путятин ищет секретаря для описания морской экспедиции к берегам Японии и Америки, Гончаров сразу же решил занять это место и добился успеха.

Путешествие принесло ему множество впечатлений, и к марту 1854 года он накопил целый портфель путевых заметок, которые вскоре начали публиковаться.

Первый очерк «Ликейские острова» был опубликован в 1855 году в журнале «Отечественные записки». В дальнейшем очерки, которые стали главами будущей книги «Фрегат «Паллада»», печатались в различных журналах.

В 1858 году вышло отдельное издание книги, которое было восторженно принято читателями.