В Канаде пастор стал уголовником из-за протеста против «часа трансвеститов»

Судья Карен Молл в Калгари признала канадского пастора Дерека Реймера виновным в преступных действиях угрожающего характера за протест против «времени историй трансвеститов» для детей, которое проводилось в городской библиотеке в начале этого года.

Пастор также был признан виновным в нарушении условий своего освобождения под залог, которые запрещали ему протестовать на любых мероприятиях ЛГБТ. По словам пастора, его признали виновным за выражение несогласия с проведением мероприятия и за публикацию видеозаписи разговора с менеджером библиотеки на Facebook, а также за обещание вернуться и протестовать, если мероприятие состоится.

Пастору Дереку Реймеру грозит до двух лет тюрьмы за инциденты, произошедшие в Калгари с 25 марта по 2 апреля 2024 года. Первое обвинение связано с препятствованием проведения ЛГБТ мероприятия. На видеозаписи инцидента видно, что пастора бросили на землю во время стычки. Однако, несмотря на это, именно пастор был обвинен в нарушении порядка и причинении вреда, а не те, кто его толкнул.

Из-за этого эпизода Реймеру запретили посещать любые мероприятия ЛГБТ и находиться ближе 300 метров от таких мероприятий.

В марте 2023 года совет города Калгари принял новый «Закон о безопасном и инклюзивном доступе», который запрещает определенные протесты внутри и снаружи любых зданий, принадлежащих или арендуемых городом. Этот закон направлен на обеспечение безопасности и инклюзивности, особенно в отношении мероприятий, связанных с ЛГБТ-сообществом. Если у вас есть еще вопросы или нужна дополнительная информация, дайте знать!

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