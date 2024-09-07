В Ташкенте открылась канадская школа

Официальное открытие состоялось 28 августа 2024 года. Преподаватели в этих школах имеют 20-летний опыт работы.
В каждой группе будет по 15 детей, и с ними будут работать два преподавателя: один носитель языка и один ассистент преподавателя.
Цель этих школ — привить детям любовь к изучению мира и стремление к знаниям.
В программе предусмотрено преподавание точных наук и STEM-дисциплин, что поможет развивать у детей критическое и аналитическое мышление.
Также будут развиваться социальные навыки через уроки музыки и спорта.
Однако о гуманитарном развитии детей в сообщении не упоминается.
STEM-дисциплины — это совокупность четырех основных областей знаний: науки (Science), технологии (Technology), инженерии (Engineering) и математики (Mathematics).
Этот термин используется для обозначения образовательных программ и политики, направленных на развитие навыков и знаний в этих областях.
Вот краткое описание каждой из этих областей:
- Наука (Science): Включает естественные науки, такие как биология, химия, физика и экология.
- Технология (Technology): Охватывает информационные технологии, программирование, робототехнику и другие технологические дисциплины.
- Инженерия (Engineering): Включает различные инженерные направления, такие как механическая, электрическая, гражданская и химическая инженерия.
- Математика (Mathematics): Охватывает алгебру, геометрию, статистику и другие математические дисциплины.
STEM-образование направлено на развитие критического мышления, креативности и способности решать комплексные задачи, что делает его важным для подготовки специалистов в современных высокотехнологичных и научных сферах.