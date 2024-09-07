В Ташкенте открылась канадская школа

31 августа издание Газета.uz сообщило об открытии сети школ углубленного изучения английского языка для детей в возрасте от двух до десяти лет по канадскому проекту Maple Bear Canadian School в Ташкенте.

Официальное открытие состоялось 28 августа 2024 года. Преподаватели в этих школах имеют 20-летний опыт работы.

В каждой группе будет по 15 детей, и с ними будут работать два преподавателя: один носитель языка и один ассистент преподавателя.

Цель этих школ — привить детям любовь к изучению мира и стремление к знаниям.

В программе предусмотрено преподавание точных наук и STEM-дисциплин, что поможет развивать у детей критическое и аналитическое мышление.

Также будут развиваться социальные навыки через уроки музыки и спорта.

Однако о гуманитарном развитии детей в сообщении не упоминается.