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Новости В Мире В Ташкенте открылась канадская школа

В Ташкенте открылась канадская школа

Степан Артемьевский Сен 7, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи В Ташкенте открылась канадская школа отключены 0 Просмотров

31 августа издание Газета.uz сообщило об открытии сети школ углубленного изучения английского языка для детей в возрасте от двух до десяти лет по канадскому проекту Maple Bear Canadian School в Ташкенте.

Официальное открытие состоялось 28 августа 2024 года. Преподаватели в этих школах имеют 20-летний опыт работы.

В каждой группе будет по 15 детей, и с ними будут работать два преподавателя: один носитель языка и один ассистент преподавателя.

Цель этих школ — привить детям любовь к изучению мира и стремление к знаниям.

В программе предусмотрено преподавание точных наук и STEM-дисциплин, что поможет развивать у детей критическое и аналитическое мышление.

Также будут развиваться социальные навыки через уроки музыки и спорта.

Однако о гуманитарном развитии детей в сообщении не упоминается.

STEM-дисциплины — это совокупность четырех основных областей знаний: науки (Science), технологии (Technology), инженерии (Engineering) и математики (Mathematics).

Этот термин используется для обозначения образовательных программ и политики, направленных на развитие навыков и знаний в этих областях.

Вот краткое описание каждой из этих областей:

  • Наука (Science): Включает естественные науки, такие как биология, химия, физика и экология.
  • Технология (Technology): Охватывает информационные технологии, программирование, робототехнику и другие технологические дисциплины.
  • Инженерия (Engineering): Включает различные инженерные направления, такие как механическая, электрическая, гражданская и химическая инженерия.
  • Математика (Mathematics): Охватывает алгебру, геометрию, статистику и другие математические дисциплины.

STEM-образование направлено на развитие критического мышления, креативности и способности решать комплексные задачи, что делает его важным для подготовки специалистов в современных высокотехнологичных и научных сферах.

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