В Дорвале подожжен очередное здание местного бизнеса

Жители близлежащих домов услышали громкие хлопки и почувствовали запах гари. Не раздумывая, они вызвали полицию.

Бизнес в Дорвале, на Западном острове Монреаля, стал целью предполагаемого поджога рано утром.

Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок на номер 911 в 3:05 утра о звуке «взрыва» на авеню Мелош недалеко от авеню Гатри.

«Когда пожарная служба прибыла на место, они обнаружили пожар в бизнесе», — сказал Жан-Пьер Брабант, представитель полиции Монреаля.

«Пожар быстро был взят под контроль». Он добавил, что на месте был найден зажигательный предмет.

Сообщений о пострадавших не поступало, и ущерб бизнесу считается незначительным.

Расследование продолжается, арестов не произведено.

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