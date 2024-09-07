В Дорвале подожжен очередное здание местного бизнеса

Бизнес в Дорвале, на Западном острове Монреаля, стал целью предполагаемого поджога рано утром.
Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок на номер 911 в 3:05 утра о звуке «взрыва» на авеню Мелош недалеко от авеню Гатри.
«Когда пожарная служба прибыла на место, они обнаружили пожар в бизнесе», — сказал Жан-Пьер Брабант, представитель полиции Монреаля.
«Пожар быстро был взят под контроль». Он добавил, что на месте был найден зажигательный предмет.
Сообщений о пострадавших не поступало, и ущерб бизнесу считается незначительным.
Расследование продолжается, арестов не произведено.
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