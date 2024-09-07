Дени Кодерр не сможет стать кандидатом на пост лилера либералов

Проблемы Кодерра с налоговой службой нарастают. В среду утром FM 93 сообщил, что бывший федеральный министр задолжал еще 68 000 долларов налоговой службе Квебека.

Бывший мэр Монреаля дисквалифицировал себя как кандидата на пост лидера Либеральной партии, не уплатив налоги, как заявила депутат от Нотр-Дам-де-Грас, Дезире МакГроу.

«Любой, кто не платит налоги, дисквалифицирует себя как кандидата. Извините, но в Квебеке мы платим налоги», — сказала она на полях съезда Либеральной партии Квебека в Гатино в среду. «Я не принимаю эти решения, но надеюсь, что правила (гонки) будут очень четкими: люди платят налоги как само собой разумеющееся».

МакГроу уже решила поддержать федерального министра транспорта Пабло Родригеса в гонке за лидерство, хотя он еще не является официальным кандидатом.

Проблемы Кодерра с налоговой службой нарастают. В среду утром FM 93 сообщил, что бывший федеральный министр задолжал еще 68 000 долларов налоговой службе Квебека. Эта сумма добавляется к 66 000 долларов, о которых уже сообщали несколько СМИ две недели назад. Таким образом, кандидат на лидерство должен налоговой службе 134 000 долларов.

На просьбу прокомментировать кандидат направил на свою страницу в Facebook, где он написал: «Этот вопрос под контролем и будет решен в ближайшее время».

Фредерик Бошемен, который рассматривает возможность своего участия в гонке за лидерство, надеется, что Кодерр быстро решит этот вопрос.

«Я думаю, что важно, чтобы у нас был дебат идей, и дебат идей должен проходить с людьми, у которых нет таких ситуаций», — сказал он.

Временный лидер Марк Танги в среду вновь подчеркнул, что в Квебеке важно, чтобы все платили налоги.

«В Либеральной партии Квебека ясно, что законы должны соблюдаться, особенно Закон о подоходном налоге», — сказал он.