Дени Кодерр не сможет стать кандидатом на пост лилера либералов

Бывший мэр Монреаля дисквалифицировал себя как кандидата на пост лидера Либеральной партии, не уплатив налоги, как заявила депутат от Нотр-Дам-де-Грас, Дезире МакГроу.
«Любой, кто не платит налоги, дисквалифицирует себя как кандидата. Извините, но в Квебеке мы платим налоги», — сказала она на полях съезда Либеральной партии Квебека в Гатино в среду. «Я не принимаю эти решения, но надеюсь, что правила (гонки) будут очень четкими: люди платят налоги как само собой разумеющееся».
МакГроу уже решила поддержать федерального министра транспорта Пабло Родригеса в гонке за лидерство, хотя он еще не является официальным кандидатом.
Проблемы Кодерра с налоговой службой нарастают. В среду утром FM 93 сообщил, что бывший федеральный министр задолжал еще 68 000 долларов налоговой службе Квебека. Эта сумма добавляется к 66 000 долларов, о которых уже сообщали несколько СМИ две недели назад. Таким образом, кандидат на лидерство должен налоговой службе 134 000 долларов.
На просьбу прокомментировать кандидат направил на свою страницу в Facebook, где он написал: «Этот вопрос под контролем и будет решен в ближайшее время».
Фредерик Бошемен, который рассматривает возможность своего участия в гонке за лидерство, надеется, что Кодерр быстро решит этот вопрос.
«Я думаю, что важно, чтобы у нас был дебат идей, и дебат идей должен проходить с людьми, у которых нет таких ситуаций», — сказал он.
Временный лидер Марк Танги в среду вновь подчеркнул, что в Квебеке важно, чтобы все платили налоги.
«В Либеральной партии Квебека ясно, что законы должны соблюдаться, особенно Закон о подоходном налоге», — сказал он.