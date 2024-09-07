Canadian Media Group представляет: “Детские площадки в Монреале. Parc de Deauville”

Я решила поспрашивать молодых мам с детворой, которых они водят в парки, рассказать о месте своео отдыха. В чем плюсы и минусы парков, что интересного есть, что бы хотелось изменить. И постараюсь рассказывать об их впечатлениях о каждом посещенном парке. Сегодня – первый!

Итак, в 7 утра в прошлую субботу мы запрыгнули в машину и отправились посмотреть на новую игровую площадку.

И какая это площадка! Старое оборудование было выброшено, был разработан новый макет, и теперь здесь есть парк, который подходит для широкого круга возрастов — от малышей до молодых взрослых. Ну, собственно, мам и пап детишек.

Теперь в парке находится впечатляющая игровая площадка, вдохновленная природой (названная «самой большой в Квебеке» дизайнером площадки TechSport), которая оснащена оборудованием из натурального дерева от компании Earthscape Play из Онтарио.

Если вашим детям нравится лазание, вам понравится этот парк. Он интересный, инновационный и совсем не похож на большинство других игровых площадок с обычными комбинациями платформ и горок. Здесь есть огромные бревна для перехода, трехуровневая башня, лестницы, слэклайн и сети. Старшие дети могут пересекать кучи бревен множеством способов и карабкаться внутри потрясающей башни, чтобы затем спуститься по закрученной горке.

Рядом находится зона для малышей (на песке), где меньшая конструкция из бревен и Junior Tower от Earthscape дает малышам возможность проверить свое равновесие, покачаться и полазить, а также использовать свое воображение. Мне нравится, что здесь есть мини-версия большой конструкции, чтобы малышам не было обидно, что они не могут лазить там, где по силу их старшим товарищам.

мое. В той же зоне находится всегда популярный Bamboo Jungle и высокая Cargo Net. Если вы не знаете, что делать, или ищете альтернативные упражнения или навыки движения, информационные панели рядом с оборудованием помогут вам.

А наигравшихся ждет прекрасная площадка с водными играми от Waterplay Solutions, которая в теплое время дня приглашает всех потанцевать под струями воды и провести немного времени, отдыхая поблизости.

Здорово, что наконец-то появилась площадка с водными играми в этом районе Западного острова! Добавьте этот парк в свой летний список посещения интересных игровых площадок!

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

Игровая площадка покрыта древесной щепой и песком. Огорожена она не полностью.

Над различными игровыми зонами нет тени, но вы можете найти тень рядом с футбольными полями.

Площадка с водными играми должна работать с 9 утра до 9 вечера ежедневно. Но это зависит от температуры воздуха.

В парке ограниченное количество качелей, но есть одна адаптивная качель. Однако в бетонном бордюре нет выреза для легкого доступа к зоне качелей. Наблюдайте за малышами в этом месте особенно!

Есть уличные туалеты в парке.

Питьевой фонтан находится в северной части парка, рядом с туалетами.

Парковка расположена прямо у бульвара Гуан.

Записывайте адрес: 18020 Boul Gouin O, Pierrefonds, QC H9K 1S8

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