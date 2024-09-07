С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает потрясающая суббота. Утром 18°C, Днём 22°C, Вечером 19°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

На 7 сентября установлена одна из памятных дат Организации Объединённых Наций, которая носит название — Международный день чистого воздуха для голубого неба (International Day of Clean Air for blue skies). В 2020 году она отмечалась впервые. Ни для кого не секрет, что проблема загрязнения окружающей среды уже давно вошла в число глобальных проблем современности.

Каждую первую субботу сентября отмечается Всемирный день бороды (World Beard Day). Все представители мужской половины человечества, носящие бороду, могут присоединиться к акциям, посвящённым этому празднику. История ношения бороды или отказа от неё — это история предпочтений, вкусов, модных тенденций, религиозных убеждений, представлений о красоте и мужественности, то есть история человеческой жизни.

Ежегодно 7 сентября в Бразилии отмечается национальный праздник — День независимости. В 1808 году Наполеон начал захватническую войну против Португалии, вследствие чего португальский король Дон Жоао VI со двором переехал в Рио-де-Жанейро. В 1821 году король Дон Жоао VI вернулся в Лиссабон, оставив в Рио-де-Жанейро своего наследника, наделив его титулом вице-короля, который 7 сентября 1822 года и провозгласил независимость Бразилии как империи, торжественно короновавшись 1 декабря 1822 года под именем императора Педро I.

Исторический праздник фонариков проходит во Флоренции ежегодно 7–8 сентября и приурочен к празднику Рождества Божией Матери Девы Марии. Праздник берет свое начало в 17 веке. Тогда у жителей окрестных городков и деревень было принято приезжать во Флоренцию ко дню рождения Девы Марии, которую в Италии всегда очень почитали. Людям нравилось отмечать эту дату на флорентийской площади Благовещения, посвященной Богоматери.

А у нас в этот день отмечается память святого Тита – апостола от семидесяти, ученика святого Павла. Тит родился на острове Крит в семье язычников. Неизвестно, когда он решил обратиться в христианство, но существуют сведения, что в 49 году он уже сопровождал святых Павла и Варнаву на Иерусалимский собор. На Руси в дни сильного листопада, которые наступали на Тита, люди обыкновенно шли в лес по грибы. «Святой Тит последний гриб растит», – говорили они. А сельские мастера старались сплести к Листопаднику побольше кузовков и корзинок. Соответственно, и на крестьянских столах на Тита бывали грибные блюда: жареные со сметаной грибы, грибные пироги да грибные супы.

Бородинское сражение — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями — состоялось 7 сентября 1812 года у села Бородино, в 125 км западнее Москвы.

Именно 7 сентября 1923 года считается датой создания Международной организации уголовной полиции – International criminal police organisation (ICPO) – Интерпол, хотя официально это название она получила в 1946 году. Первым президентом Интерпола стал Иоганн Шобер.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 сентября 1928 года был учрежден орден Трудового Красного Знамени. Это второй советский орден по времени учреждения (после ордена Красного Знамени), он заменил учрежденный ранее орден «Трудовое Красное Знамя» РСФСР. Автором рисунка нового ордена стал художник Куприянов.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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