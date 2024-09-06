Новости дня Делового Монреаля за 6 сентября 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и в Квебеке
- Дорожное движение: Дорожное движение в Большом Монреале стало «адским» после Дня труда из-за увеличения количества строительных площадок.
- Цены на бензин: Цены на бензин в Монреале достигли минимуума за 18 месяцев, опустившись до $1.50 за литр.
- Перестановки в правительстве Квебека: Кристин Фрешетт назначена министром экономики и энергетики, а Жан-Франсуа Роберж будет курировать вопросы иммиграции.
- Продажи жилья: Продажи жилья в районе Монреаля увеличились на 9.3% в августе по сравнению с прошлым годом.
- Трагедия в Монреале: Пожилая женщина погибла при пожаре в квартире на Aird Street.
- Борьба с незаконным сбросом отходов: Квебек проводит анализ почвы из грузовиков, направляющихся в Канесатаке, чтобы бороться с незаконным сбросом загрязненной почвы.
- Поддержка бездомных: Правительство Квебека выделило более $7.6 миллионов на развитие новых «безопасных» мест проживания и услуг поддержки для бездомных.
- Отклонение предложения Couche-Tard: Предложение Couche-Tard о покупке сети 7-Eleven было отклонено.
- Штраф за привязывание собаки: Житель Монреаля оштрафован на $664 за привязывание собаки к парковочному счетчику.
- Состояние реки Святого Лаврентия: Ученые обеспокоены снижением уровня кислорода в придонных водах реки Святого Лаврентия.
- Смерть от энцефалита: В Новой Англии зафиксирован случай смерти от восточного лошадиного энцефалита, врачи Квебека призывают к осторожности.
В Канаде
- Авиашоу AERO Gatineau-Ottawa: В честь 100-летия Королевских ВВС Канады стартовало грандиозное авиашоу.
- Отставка директора предвыборной кампании либералов: Джереми Бродхерст уходит в отставку.
- Интервью Владимира Кара-Мурзы: Владимир Кара-Мурза рассказал о своем заключении в России за критику вторжения в Украину.
- Уровень безработицы: В августе уровень безработицы в Канаде вырос до 6.6%.
- Повышение почтовых тарифов: Почта Канады повысит регулируемые почтовые тарифы в следующем году.
- План действий Via Rail: Министр транспорта предоставил Via Rail 30 дней на разработку плана действий в чрезвычайных ситуациях.
- Регистрация на рейсы Air Canada: Пассажиры Air Canada должны регистрироваться на рейсы за 60 минут до вылета.
- Субсидии для детских садов в Онтарио: Детские сады, не присоединившиеся к национальной программе, потеряют субсидии.
- Финансирование жилищных проектов в Оттаве: Правительство Онтарио одобрило план города Оттавы по использованию дополнительного финансирования.
- Возвращение федеральных служащих в офисы: С 9 сентября федеральные служащие Канады возвращаются в офисы.
- Задержание подозреваемых в Торонто: Полиция Торонто задержала троих подозреваемых в связи с серией ограблений домов и угонов автомобилей.
- Фальшивые билеты на концерты Тейлор Свифт: Полиция предупреждает фанатов о распространении фальшивых билетов на концерты Тейлор Свифт.
В России
- Прогноз по инфляции: Минэкономразвития РФ повысило прогноз по инфляции до 7.3%.
- Расширение реестра иностранных агентов: Минюст добавил в реестр иностранных агентов еще 4 новых имени.
- Проблемы Wildberries: Бакальчук пророчит Wildberries потерю до 70% прироста из-за приостановки строительства складов.
- Арест акций Райффайзенбанка: Российский суд арестовал акции Райффайзенбанка.
- Ограничения на снятие наличной валюты: ЦБ продлил ограничения до марта.
- Региональные и муниципальные выборы: В РФ стартовали региональные и муниципальные выборы.
- Аукцион комплекса тюрьмы «Кресты»: Комплекс тюрьмы «Кресты» в Петербурге выставят на аукцион.
- Караоке-бар Григория Лепса: Григорий Лепс открыл свой караоке-бар в Петербурге.
В мире
- Признание вины Хантера Байдена: Хантер Байден признал вину по девяти пунктам в деле о неуплате налогов.
- Снижение товарооборота РФ и Финляндии: Товарооборот снизился до €600 млн.
- Перенос приговора Трампу: Суд перенес вынесение приговора Трампу на 26 ноября.
- Помощь Украине от Еврокомиссии: Еврокомиссия выделит Украине 40 млн евро на ремонт энергетической инфраструктуры.
- Отклонение сделок с недвижимостью в Финляндии: Минобороны Финляндии отклонило сделки с недвижимостью для граждан России, Украины и Швейцарии.
- Национальный центр «Россия»: Владимир Путин образовал оргкомитет национального центра «Россия».
- Землетрясение в Аргентине: В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5.7.
- Экстренная посадка самолета в Турции: Самолет индийской компании экстренно сел в Турции из-за сообщения о бомбе.
- Эвакуация в Китае: На юге Китая эвакуировали почти полмиллиона жителей из-за тайфуна «Яги».
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