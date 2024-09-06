Книга дня: «Волшебник Изумрудного города». История создания

Книга ему настолько понравилась, что он начал пересказывать её своим сыновьям, добавляя и изменяя некоторые детали.
Девочка стала Элли, Тотошка заговорил, а Мудрец из Страны Оз получил имя и титул — Великий и Ужасный Волшебник Гудвин. Появились и другие изменения, которые сделали книгу более светлой и просторной.
Когда перевод был завершён, оказалось, что это уже не совсем баумовский «Мудрец».
Американская сказка превратилась в новую историю, герои которой заговорили по-русски так же непринуждённо и весело, как когда-то по-английски.
Самуил Яковлевич Маршак, познакомившись с рукописью, посоветовал автору заняться литературой профессионально. Волков прислушался к совету.
В 1939 году «Волшебник Изумрудного города» был опубликован в «Детиздате» и сразу стал популярным.
В том же году книга вышла вторым изданием, а в начале 1941-го — третьим. Во время войны сказку несколько подзабыли, но в конце 1950-х годов, когда художник Леонид Владимирский создал новые иллюстрации, её снова издали.
Юные читатели вновь отправились в путешествие по дороге, вымощенной жёлтым кирпичом, а автор получил множество писем с просьбой продолжить историю.
Волков не смог устоять перед магией и написал целую серию книг о Волшебной стране.
Однако Волков был не только сказочником. Его исторические и научно-популярные книги, хотя и менее известны, также заслуживают внимания. С ними стоит познакомиться, чтобы оценить весь масштаб его таланта.
Могу порекомендовать его «Скитания» – книгу о детстве и юности великого итальянского философа и астронома Джордано Бруно. И “Зодчие” – о строителях Храма Василия Блаженного.
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