Книга дня: «Волшебник Изумрудного города». История создания

История началась с того, что Волков, будучи большим знатоком иностранных языков, решил выучить английский. Для практики он взялся за перевод сказки американского писателя Фрэнка Баума «Мудрец из Страны Оз».

Книга ему настолько понравилась, что он начал пересказывать её своим сыновьям, добавляя и изменяя некоторые детали.

Девочка стала Элли, Тотошка заговорил, а Мудрец из Страны Оз получил имя и титул — Великий и Ужасный Волшебник Гудвин. Появились и другие изменения, которые сделали книгу более светлой и просторной.

Когда перевод был завершён, оказалось, что это уже не совсем баумовский «Мудрец».

Американская сказка превратилась в новую историю, герои которой заговорили по-русски так же непринуждённо и весело, как когда-то по-английски.

Самуил Яковлевич Маршак, познакомившись с рукописью, посоветовал автору заняться литературой профессионально. Волков прислушался к совету.

В 1939 году «Волшебник Изумрудного города» был опубликован в «Детиздате» и сразу стал популярным.

В том же году книга вышла вторым изданием, а в начале 1941-го — третьим. Во время войны сказку несколько подзабыли, но в конце 1950-х годов, когда художник Леонид Владимирский создал новые иллюстрации, её снова издали.

Юные читатели вновь отправились в путешествие по дороге, вымощенной жёлтым кирпичом, а автор получил множество писем с просьбой продолжить историю.

Волков не смог устоять перед магией и написал целую серию книг о Волшебной стране.

Однако Волков был не только сказочником. Его исторические и научно-популярные книги, хотя и менее известны, также заслуживают внимания. С ними стоит познакомиться, чтобы оценить весь масштаб его таланта.

Могу порекомендовать его «Скитания» – книгу о детстве и юности великого итальянского философа и астронома Джордано Бруно. И “Зодчие” – о строителях Храма Василия Блаженного.

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