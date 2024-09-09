KartinaTV рекомендует к просмотру

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Видеотека Premier – Сериал «Просто Михалыч». Новый сезон!

Во втором сезоне Михалыч выходит на свободу по условно-досрочному освобождению и возвращается в дом Беляковых. Решив оставить прошлое позади, сибиряк планирует изменить свою жизнь, стать более ответственным и создать семью. Все начинает складываться, но над родной Сибирью снова нависает опасность — новая корпорация замышляет уничтожить лесхоз и построить на его месте химический завод. В неожиданном повороте событий Субботин оказывается на стороне Михалыча в борьбе за спасение леса.

Видеотека START – Сериал «Родители родителей» Премьера с 17 сентября!

Любимый сериал «Родители» возвращается с новыми сериями о семье Соколовых. Спустя шесть лет семья значительно увеличивается и переезжает в новый, просторный дом, где места хватит всем, так что разъезжаться теперь нет смысла. Тимофей и Полина снова становятся родителями, Илья счастлив в браке, а вот Макс по-прежнему остается убежденным холостяком. Независимо от возраста детей, мама и папа всегда заботятся о них и стараются уберечь от возможных ошибок. Вот и сейчас Маша и Саша активно участвуют в жизни своих сыновей, а взрослые дети, как и раньше, отстаивают свои желания.

Видеотека START – Сериал «Открытый брак»

Сева и Оксана на протяжении 20 лет поддерживали иллюзию идеального брака, но ничто не длится вечно. Недосказанности, обиды, рутина и измены привели к тому, что пара всерьез задумалась о разводе. Неожиданно они решаются на последний эксперимент, который может спасти их отношения: они соглашаются на открытый брак и готовы впустить в свою жизнь других людей. Супруги составляют соглашение и сначала пытаются ему следовать, но открытые отношения оказываются намного сложнее, особенно для тех, кто провел вместе полжизни.

Видеотека Premier – Фильм «Тайна Амулета». Премьера!

Макс, Кеша и Сияна случайно оказываются возле загадочной пещеры. Когда они заходят внутрь, их встречает волшебная птица, которая превращает их в детей. Теперь друзьям предстоит отыскать древний славянский амулет, исполняющий желания, который попал в руки злобного человека. Он планирует использовать реликвию, чтобы разрушить мир. Героям предстоит найти злодея, отобрать амулет и вернуть себе взрослую жизнь.

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