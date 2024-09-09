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Новости Авторы Иммиграция с Александрой Мельниковой. Ужесточение мер или видимость бурной деятельности?

Иммиграция с Александрой Мельниковой. Ужесточение мер или видимость бурной деятельности?

Svitlana Matviyenko Сен 9, 2024 Авторы, Александра Мельникова, Иммиграция, Новости, Новости иммиграции, Реклама Оставить комментарий 3 Просмотров

В конце августа 2024 года канадское правительство объявило о серии новых мер в области иммиграции, направленных на сокращение числа временных резидентов и борьбу с нарушениями в системе иммиграции. Однако, несмотря на громкие заявления, эти меры подверглись критике за наличие значительных лазеек и за то, что они едва ли повлияют на реальный уровень иммиграции в страну.

Первое нововведение касается замораживания выдачи разрешений на работу (LMIAs) для низкооплачиваемых должностей в регионах с уровнем безработицы ниже 6%. Но существенные исключения для таких секторов, как сельское хозяйство, строительство и здравоохранение, фактически сводят на нет предполагаемую эффективность этой меры.

Вторая мера – новое временное правило, позволяющее иностранцам, уже находящимся в Канаде, получать открытые рабочие визы без необходимости проходить через процедуру LMIA. Однако это нововведение создает новые возможности для злоупотреблений со стороны недобросовестных работодателей.

Третье новшество – прекращение временной политики, позволявшей посетителям Канады подавать заявления на получение рабочей визы, не покидая страну. Однако даже с завершением этой программы остаются способы обойти новые ограничения, такие как использование процедуры “flagpoling” на границе с США.

Таким образом, новые меры правительства, несмотря на их видимость серьезности, вряд ли приведут к значительным изменениям в иммиграционной системе. Настоящие реформы требуют более строгого контроля и устранения существующих лазеек, а не создания новых.

С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration», «Canada from coast to coast», лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T: 438-878-7755,  e-mail: [email protected]

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