Что будет дальше в технологической революции ипотечной индустрии?

Поскольку с началом пандемии COVID – 19 офисы по всей Канаде закрылись , а личные встречи – по крайней мере, на время – ушли в прошлое , появились технологические решения , которые сыграли огромную роль в оказании помощи ипотечным специалистам в продолжении их повседневной работы .

Принято считать, что пандемия способствовала быстрому внедрению технологий в отрасли, и очевидно, что технические и цифровые решения продолжат оказывать огромное влияние на изменение работы ипотечных брокеров в предстоящие годы.

Карла Джайлс, главный исполнительный директор Канадской ассоциации ипотечных брокеров в Британской Колумбии (CMBA–Британская Колумбия), уже давно проявляет большой интерес к цифровой трансформации, получив сертификат в этой области во время обучения на степень MBA.

Исполнительный директор рассказал канадскому специалисту по ипотечным кредитам о потрясающем цифровом сдвиге, происходящем в ипотечной отрасли, что неудивительно, поскольку обусловлено быстрым развитием искусственного интеллекта (ИИ).

Эффективное использование данных для оптимизации операций, процессов и платформ обмена данными с помощью новых инструментов и подключений к API уже стало заметным технологическим достижением в сфере ипотечного кредитования. Теперь “что действительно способствует внедрению цифровых технологий, так это автоматизация и искусственный интеллект”, – пояснил Джайлс.

“Это становится важным инструментом для улучшения работы любой организации, но, в частности, это уже проникло в ипотечную индустрию”.

Инструменты искусственного интеллекта и CRM-системы набирают все большую популярность как средства поддержки брокеров в их маркетинговых усилиях по работе с клиентами, будь то персонализация коммуникаций или определение наилучшего способа установления контакта с клиентами.

Многие из этих инструментов также содержат встроенную оценку рисков и выявление потенциальных рисков соблюдения законодательства, а также систему сдержек и противовесов, в то время как другие могут стать мощным инструментом, помогающим разрабатывать ипотечные продукты, адаптированные к конкретным слоям населения.

Джайлс отметил, что “быстрое внедрение” искусственного интеллекта в ипотечном секторе также способствовало ускорению процессов проверки документов, что в дополнение к проверке соответствия требованиям помогло снять с брокеров некоторые рутинные, но важные задачи. “Это дает брокерам немного свободного времени, чтобы они могли больше сосредоточиться на том, что действительно важно, а именно на главном”, – сказала она.

“Чем больше я общаюсь с брокерами, тем яснее становится, что речь идет о создании солидной клиентской базы, расширении, заключении большего количества сделок и так далее”.

Эта тенденция к упорядочению и улучшению отношений брокеров со своими клиентами имеет большое значение, особенно в связи с тем, что брокерский канал становится все более влиятельным в ипотечных поездках канадцев.

Проведенный в мае опрос около 4000 потребителей, проведенный Канадской корпорацией ипотечного кредитования и жилищного строительства (CMHC), показал, что доля потребителей, пользующихся услугами ипотечного брокера, выросла на 5% в период с 2023 по 2024 год, увеличившись с 43% до 48%, поскольку процент заемщиков, обращающихся непосредственно к кредиторам, снизился.

Покупатели, впервые приезжающие в Канаду, жители Онтарио и Британской Колумбии, а также домовладельцы, желающие рефинансировать, были одними из наиболее распространенных заемщиков, работающих с ипотечным брокером, по сравнению с пожилыми потребителями, жителями Квебека и новыми клиентами, которые, как правило, предпочитали работать напрямую с кредитором.

Опрос CMHC также показал, что 72% канадцев были “частично или полностью удовлетворены” своим опытом работы с брокером. Джайлс сказал, что это открытие “действительно указывает на то, что клиенты, как правило, продолжают работать с ипотечным брокером в течение всего срока действия ипотеки, потому что получают удовлетворение от построения таких отношений.

“Брокеры, у которых дела идут хорошо, особенно с большими объемами, действительно понимают, насколько важно персонализировать взаимодействие… а автоматизация и искусственный интеллект помогают им в этом и будут продолжать помогать”.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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