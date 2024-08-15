Mars приобретает производителя чипсов Pringles Kellanova за 36 млрд долларов

Холдинг Mars Inc., владеющий правами на одноименный бренд шоколадных батончиков, намерен приобрести производителя закусок Kellanova почти за $36 млрд.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Уточняется, что Mars и Kellanova достигли соглашения, по которому холдинг заплатит за сделку $35,9 млрд ($83,5 за одну акцию).

Пресс-служба Mars отмечает, что эта цена на 44% превышает среднюю стоимость бумаг Kellanova, зафиксированную за 30 дней до появления новостей о планируемом приобретении.

В сообщении говорится, что после заключения сделки во владение Mars перейдут “все бренды, активы и вся деятельность Kellanova”.

Отмечается, что совет директоров Kellanova единогласно одобрил сделку.

В ее результате Mars, в частности, получит в свое владение бренды чипсов Pringles, крекеров Cheez-It и печенья Pop-Tarts.

Официальное оформление покупки требует одобрения со стороны акционеров Kellanova и регулирующих органов, сделку планируется закрыть в первом полугодии 2025 года.

Kellanova включает в себя такие известные бренды, как Pringles, Kellogg’s, Eggo. Компания представлена на 180 рынках, а ее чистый объем продаж в 2023 году превысил 13 миллиардов долларов, отмечается релизе.

Mars – один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов – батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.

Kellanova – американская компания, основанная в 1906 году, известный производитель сухих завтраков и продуктов питания быстрого приготовления.