Mars приобретает производителя чипсов Pringles Kellanova за 36 млрд долларов

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Уточняется, что Mars и Kellanova достигли соглашения, по которому холдинг заплатит за сделку $35,9 млрд ($83,5 за одну акцию).
Пресс-служба Mars отмечает, что эта цена на 44% превышает среднюю стоимость бумаг Kellanova, зафиксированную за 30 дней до появления новостей о планируемом приобретении.
В сообщении говорится, что после заключения сделки во владение Mars перейдут “все бренды, активы и вся деятельность Kellanova”.
Отмечается, что совет директоров Kellanova единогласно одобрил сделку.
В ее результате Mars, в частности, получит в свое владение бренды чипсов Pringles, крекеров Cheez-It и печенья Pop-Tarts.
Официальное оформление покупки требует одобрения со стороны акционеров Kellanova и регулирующих органов, сделку планируется закрыть в первом полугодии 2025 года.