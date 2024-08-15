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Новости В Мире Mars приобретает производителя чипсов Pringles Kellanova за 36 млрд долларов
darminaopel.ru

Mars приобретает производителя чипсов Pringles Kellanova за 36 млрд долларов

Степан Артемьевский Авг 15, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи Mars приобретает производителя чипсов Pringles Kellanova за 36 млрд долларов отключены 14 Просмотров

Холдинг Mars Inc., владеющий правами на одноименный бренд шоколадных батончиков, намерен приобрести производителя закусок Kellanova почти за $36 млрд.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Уточняется, что Mars и Kellanova достигли соглашения, по которому холдинг заплатит за сделку $35,9 млрд ($83,5 за одну акцию).

Пресс-служба Mars отмечает, что эта цена на 44% превышает среднюю стоимость бумаг Kellanova, зафиксированную за 30 дней до появления новостей о планируемом приобретении.

В сообщении говорится, что после заключения сделки во владение Mars перейдут “все бренды, активы и вся деятельность Kellanova”.

Отмечается, что совет директоров Kellanova единогласно одобрил сделку.

В ее результате Mars, в частности, получит в свое владение бренды чипсов Pringles, крекеров Cheez-It и печенья Pop-Tarts.

Официальное оформление покупки требует одобрения со стороны акционеров Kellanova и регулирующих органов, сделку планируется закрыть в первом полугодии 2025 года.

Kellanova включает в себя такие известные бренды, как Pringles, Kellogg’s, Eggo. Компания представлена на 180 рынках, а ее чистый объем продаж в 2023 году превысил 13 миллиардов долларов, отмечается релизе.
Mars – один из крупнейших в мире производителей продуктов питания.
Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов – батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.
Kellanova – американская компания, основанная в 1906 году, известный производитель сухих завтраков и продуктов питания быстрого приготовления.

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