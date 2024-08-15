“Я знаю, что это чрезвычайно сложно”, – говорит министр общественной безопасности после наводнения

По его информации, спустя пять дней после проливных дождей 34 муниципалитета все еще остаются затронутыми; в конце прошлой недели их число составляло 86.
Также по-прежнему остаются затопленными 38 домов из 2300, которые больше всего пострадали от урагана.
Из 464 человек, вынужденных эвакуироваться, 24 по-прежнему не находятся дома.
По словам министра, по-прежнему водой затронуты пятьдесят три дороги, шоссе № 13, вероятно, будет вновь открыто для движения в четверг утром.
“Я знаю, что это чрезвычайно сложно для многих людей, которые потеряли все и вынуждены полагаться на свою частную страховку”, – сказал Боннардель.
Министр также обратился к частным страховщикам с призывом: “Будьте начеку”, – сказал он. “Откликнитесь, предоставьте дополнительный персонал, потому что людям нужны ответы, нужно с кем-то поговорить”, – сказал он.
Боннардель пригласил представителей СМИ на свое первое информационное совещание после шторма, которое состоялось после его встречи с мэрами Центра Монкальма.
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