Недвижимость: ремонт и реновации без оранжевых конусов

Прохожие в центре Монреаля, вероятно, этого не заметили, но с прошлой весны одна из башен комплекса Мезоннев подвергается серьезному современному ремонту. Его внешняя оболочка будет полностью отремонтирована : новая облицовка и новые окна с улучшенной изоляцией.

Прохожие в центре Монреаля, вероятно, этого не заметили, но с прошлой весны одна из башен комплекса Мезоннев подвергается серьезному современному ремонту. Его внешняя оболочка будет полностью отремонтирована : новая облицовка и новые окна с улучшенной изоляцией.

Если эта важная строительная площадка остается практически незамеченной, то, без сомнения, из-за отсутствия оранжевых конусов на углу Рю де ля Гошетьер и Кот-дю-Бивер-Холл. Никаких гигантских кранов или въездов грузовиков, которые неделями блокируют движение транспорта.

Где же рабочие ?Они расположены в обширной двухэтажной гондоле, которая полностью окружает 28-этажный небоскреб, открытый в 1983 году. Внешняя облицовка навеса из поликарбонатных панелей позволяет ему почти элегантно гармонировать со зданием. Подвешенная к крыше конструкция постепенно опускается в такт работам.

Грузовой лифт, встроенный в гондолу, позволяет рабочим свободно добираться до стройплощадки, не заходя внутрь здания. Этот же грузовой подъемник позволяет беспрепятственно транспортировать материалы и вывозить отходы. « Ни шума, ни пыли, ни каких-либо визуальных помех», – отмечает Джои Ларуш, президент и основатель Upbrella.

Эта компания из Бушервилля уже оставила свой след в мире высотных зданий в 2016 году, применив необычный метод строительства : начать со строительства крыши на одном уровне с землей. Затем мощные подъемные домкраты поднимают конструкцию, к которой прикреплены защищенные рабочие дорожки, чтобы можно было построить первый этаж.

Таким образом, этажи строятся один за другим. Когда один этаж завершен, крыша и дорожки поднимаются, чтобы построить следующий этаж и так далее. Таким образом, рабочие всегда могут работать в защищенном от непогоды месте, стоя обеими ногами на твердом полу.

Этот метод использовался в разных местах по всему миру для нового строительства или добавления новых этажей, например, в отеле Germain в Монреале в 2018 году. Она также была выбрана для строительства социального жилого дома, строящегося в Монако, к большому удовольствию соседей по стройплощадке.

« Там, всего за один год, автопроизводитель получил 600 штрафов по 1000 долларов каждый за превышение предела шума в 85 децибел. Он не получил ни одного из них с тех пор, как был установлен наш процесс», – утверждает г-н Ларуш.

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы